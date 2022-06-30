Две причины. Министр юстиции рассказал, почему не стоит возвращать смертную казнь в России

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) выступают против возвращения смертной казни в России. Доводы ФСИН привел глава Минюста Константин Чуйченко на одной из сессий ПМЮФ-2022, сообщает РБК.



Выступая, Константин Чуйченко заявил, что перед поездкой в Петербург на форум связался с замглавы ФСИН и задал вопрос о том, каково его «отношение к проблеме смертной казни». Министр признался, что ответ его удивил: «Не надо этого делать».