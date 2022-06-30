    Пробки

    2/10

    usd52.51eur54.64
    Граница открыта?Тариф на мусор вырастетУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Две причины. Министр юстиции рассказал, почему не стоит возвращать смертную казнь в России

    2255
    6 комментариев

    В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) выступают против возвращения смертной казни в России. Доводы ФСИН привел глава Минюста Константин Чуйченко на одной из сессий ПМЮФ-2022, сообщает РБК.

    Выступая, Константин Чуйченко заявил, что перед поездкой в Петербург на форум связался с замглавы ФСИН и задал вопрос о том, каково его «отношение к проблеме смертной казни». Министр признался, что ответ его удивил: «Не надо этого делать».

    «Нельзя забирать у людей шанс исправиться, какой бы живодерский и низкий поступок они ни совершили». И второе он мне сказал: «А кто будет исполнять?» — передал слова собеседника Чуйченко (цитата по РБК).

    Глава Минюста также заявил, что собирается пообщаться с заключенными, осужденными на пожизненные сроки. Это поможет выработать позицию по вопросу смертной казни.

    Накануне глава КС Валерий Зорькин назвал «большой ошибкой» идею свернуть с пути гуманизации законодательства.

    Напомним, что отмену моратория на смертную казнь в России начали обсуждать после того, как страна перестала быть членом Совета Европы. Присоединившись к Европейской конвенции по правам человека, Россия и ввела мораторий на смертную казнь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    Комментарии
    6

    Новости компаний

    close
    close