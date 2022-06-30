Две причины. Министр юстиции рассказал, почему не стоит возвращать смертную казнь в России

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) выступают против возвращения смертной казни в России. Доводы ФСИН привел глава Минюста Константин Чуйченко на одной из сессий ПМЮФ-2022, сообщает РБК.
Выступая, Константин Чуйченко заявил, что перед поездкой в Петербург на форум связался с замглавы ФСИН и задал вопрос о том, каково его «отношение к проблеме смертной казни». Министр признался, что ответ его удивил: «Не надо этого делать».
«Нельзя забирать у людей шанс исправиться, какой бы живодерский и низкий поступок они ни совершили». И второе он мне сказал: «А кто будет исполнять?» — передал слова собеседника Чуйченко (цитата по РБК).
Глава Минюста также заявил, что собирается пообщаться с заключенными, осужденными на пожизненные сроки. Это поможет выработать позицию по вопросу смертной казни.
Накануне глава КС Валерий Зорькин назвал «большой ошибкой» идею свернуть с пути гуманизации законодательства.
Напомним, что отмену моратория на смертную казнь в России начали обсуждать после того, как страна перестала быть членом Совета Европы. Присоединившись к Европейской конвенции по правам человека, Россия и ввела мораторий на смертную казнь.