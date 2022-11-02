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    Думай как преступник. В Петербурге автомобиль центра управления парковками заметили на тротуаре

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    Автомобиль центра управления парковками заметили стоящим на тротуаре Почтамтской улицы в центре Петербурга. Водителю все объяснят.

    Фото прислали читатели «Фонтанки» 2 ноября. По их словам, инспектор ГИБДД составил протокол об административном нарушении – статья 12.2 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), штраф – 3 тысячи рублей.

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    Напомним, именно сотрудники центра управления парковками фиксируют нарушения правил стоянки, курсируя на брендированных автомобилях по платной зоне с определенным интервалом и используя комплексы фото- и видеофиксации.

    «Благодарим читателей за сигнал, с водителями автомобилей парковочной инспекции будет проведена беседа и дополнительный инструктаж, - прокомментировали в ЦУП ситуацию. - По конкретному случаю в отношении водителя примем меры дисциплинарного взыскания».

    Сама Почтамтская улица вошла в зону платной парковки 1 ноября, вместе с еще 152 улицами Адмиралтейского района, на этой улице более 100 машиномест. Подробнее о расширении платной зоны в Адмиралтейском районе читайте на «Фонтанке».

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