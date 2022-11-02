Думай как преступник. В Петербурге автомобиль центра управления парковками заметили на тротуаре

Фото прислали читатели «Фонтанки» 2 ноября. По их словам, инспектор ГИБДД составил протокол об административном нарушении – статья 12.2 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), штраф – 3 тысячи рублей.

Автомобиль центра управления парковками заметили стоящим на тротуаре Почтамтской улицы в центре Петербурга. Водителю все объяснят.

Напомним, именно сотрудники центра управления парковками фиксируют нарушения правил стоянки, курсируя на брендированных автомобилях по платной зоне с определенным интервалом и используя комплексы фото- и видеофиксации.

«Благодарим читателей за сигнал, с водителями автомобилей парковочной инспекции будет проведена беседа и дополнительный инструктаж, - прокомментировали в ЦУП ситуацию. - По конкретному случаю в отношении водителя примем меры дисциплинарного взыскания».



Сама Почтамтская улица вошла в зону платной парковки 1 ноября, вместе с еще 152 улицами Адмиралтейского района, на этой улице более 100 машиномест. Подробнее о расширении платной зоны в Адмиралтейском районе читайте на «Фонтанке».

