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    Невыносимая снежность бытия. Дорожники заплатят за моральные страдания жертвы гололедицы в Петербурге

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    Прокуратура продолжает приносить в суды «прошлогодний снег» в интересах петербуржцев. Добиться денежной компенсации за моральный вред помогли женщине, упавшей на скользкой дорожке.

    О судебной победе прокуратура Петербурга сообщила 1 ноября. Иск в Куйбышевский суд подавали в интересах 76-летней горожанки, пострадавшей на углу улиц Марата и Разъезжей 10 января. На заснеженном льду она не удержалась, упала и сломала плечевую кость.

    Ответственность за моральный вред возложили на подведомственное комблагу ГУДП «Центр».

    «Проверка прокуратуры показала, что травмы получены пожилой петербурженкой из-за ненадлежащей уборки территории от образовавшейся наледи», — сообщает надзор.

    Куйбышевский районный суд удовлетворил иск частично и взыскал в пользу женщины 50 тысяч рублей. Судя по картотеке суда, получить компенсацию за травмы с дорожников с помощью прокуратуры пытаются ещё четверо горожан. Их иски возвращены заявителям.

    За скользкую зиму и падающий снег петербуржцы судятся не только с дорожниками. Иски подают к жилищникам и компаниям.

    О том, как найти виновного за зимний ад, «Фонтанка» рассказывает здесь.

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