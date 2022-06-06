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    Крыш-тест. Петербуржец через суд взыскал с «Автодора» деньги за уценку своего Mercedes-Benz

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    2 комментария

    Пушкинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Александра Лисина к АО «Автодор» о возмещении имущественного ущерба. Предметом спора стала крыша, которая ни с того ни с сего рухнула на Mercedes-Benz. Подробности 6 июня рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Лисин указал, что 12 марта 2020 года он припарковал свою машину у автобусной остановки на проспекте Ленина. Ничто не предвещало беды, но ночью на автомобиль упала стеклянная крыша. Административное дело так и не возбудили.

    В итоге Лисин пошел в суд с иском. Мужчина попросил суд взыскать с ответчика 139 тысяч ущерба, а также деньги за оценку, адвоката и госпошлину.

    Суд установил, что крыша упала без какого-либо физического и иного воздействия со стороны. Согласно заключению специалиста, стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составляет 139 100 рублей. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

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    Комментарии (2)

    266191767
    Что это за чудо парковка под стеклянной крышей автобусной остановки?
    Alex000
    2 с лишним года волокиты...
    Сумма, конечно, терпимая, но с той поры автомобиль просто по "амортизации" уценился на куда большую сумму.
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