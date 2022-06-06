Крыш-тест. Петербуржец через суд взыскал с «Автодора» деньги за уценку своего Mercedes-Benz

Пушкинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Александра Лисина к АО «Автодор» о возмещении имущественного ущерба. Предметом спора стала крыша, которая ни с того ни с сего рухнула на Mercedes-Benz. Подробности 6 июня рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Лисин указал, что 12 марта 2020 года он припарковал свою машину у автобусной остановки на проспекте Ленина. Ничто не предвещало беды, но ночью на автомобиль упала стеклянная крыша. Административное дело так и не возбудили.

