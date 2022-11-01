Суперзвезда Никита Гусев вернулся в СКА. Но нужен ли он петербургскому клубу?

Хоккейный клуб СКА объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Никитой Гусевым. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что особенного в этом хоккеисте.

Никита Гусев — легендарный персонаж для современного российского хоккея. В 2015-м он перешел из ханты-мансийской «Югры» в СКА на правах игрока с большим потенциалом. В армейском коллективе увидели в нем замену Артемию Панарину, который уехал в НХЛ. Гусев справился с этой ролью идеально. Уже в следующем сезоне он набрал 71 очко (24 шайбы + 47 передач) и помог СКА выиграть второй Кубок Гагарина.



Но главный турнир своей жизни Никита провел на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Там он стал лучшим бомбардиром, в шести матчах набрав 12 очков (4+8). Гусев вписал свое имя в вечность после финала, где в драматичном матче против сборной Германии забил две шайбы и отдал две голевые передачи, в том числе на Кирилла Капризова, чей бросок в овертайме принес сборной России первое олимпийское золото за 26 лет.



После этого Гусев провел еще один сезон в КХЛ, набрав рекордные 82 очка (17+65), и отправился покорять НХЛ. Тогда казалось: кто, если не он? Но за два года у Никиты так и не получилось стать своим в Северной Америке. Все закончилось подписанием пробного контракта с «Торонто» перед сезоном-2021/22, проваленной предсезонкой и первым возвращением в Петербург.



Сезон-2021/22 показал, что за океаном Гусев не растерял уверенности. Он по-прежнему способен играть и разрывать соперников. В регулярке Никита набрал 35 очков (10+25) в 31 матче, а в плей-офф — 16 очков (7+9) в 16 матчах.

Но мечта никуда не делась. После завершения чемпионата КХЛ Гусев вновь отправился в США. Его агенты утверждали, что варианты в НХЛ есть, но, похоже, это был блеф. Все говорит о том, что в Америке на Гусеве поставили крест. Да, это игрок с потрясающим интеллектом и волшебными руками, но в числе его главных минусов — скорость, которая сейчас ценится едва ли не больше всего в НХЛ. А именно скорость изначально была проблемой Гусева. Из-за этого он не смог закрепиться ни в «Нью-Джерси», ни во «Флориде», хотя временами показывал неплохую результативность. Его критиковали за слабую игру в обороне и особенно за то, что он не успевал возвращаться на свою половину площадки. Отсюда и отрицательные показатели полезности в обоих сезонах НХЛ — «-15» и «-12». Тем не менее Гусев до последнего оттягивал возвращение в Россию, где его ждал главный тренер СКА Роман Ротенберг. Еще в июне наставник армейцев в интервью «Фонтанке» говорил об исключительности Гусева.



«Гусев — это игрок, который очень многое сделал для нашего клуба. Мы с ним много выиграли. Для нас он больше, чем игрок. Он очень сильно помогает своими советами, делится своими знаниями. Поэтому, конечно, мы ждем его. Мы обсудили уже с ним этот вопрос. Посмотрим. Ситуация может решиться в любой момент. Думаю, если он не сможет вернуться в НХЛ, в России у него только один вариант с точки зрения его семьи и его взглядов на хоккей — это СКА. Естественно, никакие решения еще не приняты, но мы с ним постоянно находимся в диалоге. Если он решит уехать в НХЛ, мы с большим уважением отнесемся к этому, как это и было в 2019-м», — говорил Роман Ротенберг четыре месяца назад.



Когда появились первые слухи о возвращении Гусева, некоторые СМИ писали о его возможном переходе в ярославский «Локомотив». Эту информацию подтверждал и Геннадий Курдин, первый тренер Гусева, но с самого начала это казалось чем-то невероятным. Такими мастерами в КХЛ никогда не было принято разбрасываться, особенно сейчас, когда рынок высококлассных хоккеистов из-за отъезда иностранцев сильно просел.

«Почему тянул с решением? Принял решение подождать, посмотреть, какие есть варианты, и подготовиться ещё лучше, чем раньше, и выйти уже уверенным в себе, чтобы помогать команде с первой игры. Я готовился всё так же, моя программа не менялась, всё те же тренировки, но нагрузки чуть выше. Думаю, что я готов к первому матчу», — заявил сам Гусев во время своей презентации 1 ноября.



Самое главное отличие от прошлогоднего возвращения — в этот раз Гусев сразу подписал контракт на два года. Видимо, он окончательно распрощался с мечтами об НХЛ и теперь полностью сосредоточился на игре за СКА. Говоря, что варианты в НХЛ «были, есть и будут», хоккеист скорее лукавит. Ему уже 30 лет, и вряд ли через два года он станет быстрее.



«Я вроде пока еще не такой старый. Конечно, знаю свои сильные и слабые стороны. Не просто так я долго работал. Надеюсь, это будет видно», — отшучивался Гусев во время презентации на вопросы о своей скорости.



Пример того же Вадима Шипачева, у которого тоже не получилось в НХЛ, показывает, что в России даже при недостаточных скоростных качествах игроки, обладающие высоким игровым интеллектом, могут долго выступать на высоком уровне. Другой вопрос, что в СКА сейчас выстроилась почти идеальная команда, где все одинаково отрабатывают и в атаке, и в обороне, где нет особых звезд и где все бьются друг за друга. Это приносит результат: у армейцев с Невы 23 победы в 25 матчах. Не сломает ли исключительность Гусева эту стройную систему?

«Команда на ходу, а мы ещё и усиливаемся? У нас нет такого понятия, как первое и второе звено, команда равная, поэтому и выигрываем. Мы хотим выйти на новый уровень, и с Никитой мы можем добиться совершенно другого уровня, потому что соперники тоже работают и разбирают нашу игру. Нам нужна вариативность в большинстве и в равных составах. Уверен, что Гусев подойдет к первому матчу после возвращения физически и психологически готовым. Мы знаем его сильные качества. Надеемся, что сможем вывести его на новый уровень», — пообещал Роман Ротенберг во время презентации игрока.

