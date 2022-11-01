Совфед опроверг существование Совета блогеров, который предложил разблокировать Instagram* и Facebook*

При Совете Федерации не существует Совета блогеров. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Совфеда после появления новостей о том, что Совет блогеров при Совфеде предложил разблокировать на территории РФ Instagram* и Facebook* (материнская компания Meta** признана экстремистской и запрещена в России).
«При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров», — говорится в сообщении.
Пресс-служба добавила, что некая Валерия Рытвина представлялась СМИ как координатор Совета блогеров. Как уточнили в верхней палате парламента, она занимала должность координатора секции «Информационного взаимодействия и контентного анализа» экспертного совета при Комитете Совфеда по науке, образованию и культуре.
«В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов», — сказано в сообщении Совета Федерации.
Также пресс-служба заявила, что инициативы Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации.