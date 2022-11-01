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    Совфед опроверг существование Совета блогеров, который предложил разблокировать Instagram* и Facebook*

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    При Совете Федерации не существует Совета блогеров. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Совфеда после появления новостей о том, что Совет блогеров при Совфеде предложил разблокировать на территории РФ Instagram* и Facebook* (материнская компания Meta** признана экстремистской и запрещена в России).


    «При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров», — говорится в сообщении.

    Пресс-служба добавила, что некая Валерия Рытвина представлялась СМИ как координатор Совета блогеров. Как уточнили в верхней палате парламента, она занимала должность координатора секции «Информационного взаимодействия и контентного анализа» экспертного совета при Комитете Совфеда по науке, образованию и культуре.

    «В связи с тем, что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов», — сказано в сообщении Совета Федерации.

    Также пресс-служба заявила, что инициативы Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации.

    Недавно появились сообщения, что Совет блогеров при Совфеде попросил Путина разблокировать Instagram* и Facebook*. Авторы обращения к главе государства указали, что ограничение несет риски для всей страны, потому что Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа», а пользователи не могут «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

    *Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

    **Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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    Nedopens01 Ноя 2022 в 11:33
    "Совет блогеров - Секция по информационной политике и контентному анализу Экспертного совета при Комитете Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре. Цель - выдвижение передовых, конструктивных, подкрепленных исследованиями и общественным мнением предложений в законодательство для рассмотрения Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре". Информация с официального сайта.
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