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    Совет блогеров при Совфеде попросил Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

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    23 комментария

    Снять блокировку с соцсетей Instagram* и Facebook* (материнская компания Meta** признана экстремистской и запрещена в России) президента РФ Владимира Путина попросил Совет блогеров при Совете федерации.

    Авторы обращения к главе государства указывают, что ограничение несет риски для всей страны, потому что Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа», а пользователи не могут «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

    Об этом 1 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание «Ведомости».

    Представители организации направили письма главе государства Владимиру Путину, зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Представитель Медведева сказал, что письмо еще не получено.

    Из-за блокировки Россия теряет позиции в информационной войне, потому что отечественные соцсети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан, говорится в обращении.

    Также отмечается, что россияне продолжают использовать западные соцсети при помощи VPN-сервисов.

    Кроме того, Совет блогеров привел данные, что 12,6 млн россиян не могут вести предпринимательскую деятельность из-за блокировки соцсетей.

    Совет блогеров — экспертный совет при Совете федерации. В него входят блогеры, государственные деятели, артисты, представители научного сообщества и другие.

    *Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

    **Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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    Комментарии 23

    Zdobsi01 Ноя 2022 в 10:27
    Не надо ничего разблокировать. И так прекрасно все. Пусть работать идут, к станку. А своё когда появится пусть пользуются. Вся аудитория запубежом у этих сетей. Этот инстаграм не позволяет посмотреть больше сколько то фото. Да и фейсбук использовала оппозиционно настроенная часть общества. Нашему обществу это не нужно. Ни для каких целей. Пусть во вк постят и пишут или в одноклассниках. Везде есть возможности сходные. А деньги трудом надо зарабатывать, а эти сервисы породили кучу маргиналов, которые решили, что можно не работать и извлекать деньги из воздуха, сидя на Бали. Нет уж, работать идите.
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