Совет блогеров при Совфеде попросил Путина разблокировать Instagram* и Facebook*

Авторы обращения к главе государства указывают, что ограничение несет риски для всей страны, потому что Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа», а пользователи не могут «создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

Снять блокировку с соцсетей Instagram* и Facebook* (материнская компания Meta** признана экстремистской и запрещена в России) президента РФ Владимира Путина попросил Совет блогеров при Совете федерации.

Об этом 1 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание «Ведомости».

Представители организации направили письма главе государства Владимиру Путину, зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Представитель Медведева сказал, что письмо еще не получено.

Из-за блокировки Россия теряет позиции в информационной войне, потому что отечественные соцсети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан, говорится в обращении.

Также отмечается, что россияне продолжают использовать западные соцсети при помощи VPN-сервисов.