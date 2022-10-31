«А если Украина долбанет по этим судам?» Путин объяснил, почему Россия приостановила участие в зерновой сделке

Россия обязалась обеспечивать безопасность черноморского коридора, но Украина своими действиями создала угрозу как для российских кораблей, так и для гражданских судов. Об этом 31 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи.



Он напомнил, что сам процесс был организован под предлогом помощи беднейшим странам, однако они получили лишь 3–5% вывезенного зерна. Больше 35% попадает в страны Евросоюза, еще 34% — в Турцию.

