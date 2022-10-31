«А если Украина долбанет по этим судам?» Путин объяснил, почему Россия приостановила участие в зерновой сделке

Россия обязалась обеспечивать безопасность черноморского коридора, но Украина своими действиями создала угрозу как для российских кораблей, так и для гражданских судов. Об этом 31 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи.
Он напомнил, что сам процесс был организован под предлогом помощи беднейшим странам, однако они получили лишь 3–5% вывезенного зерна. Больше 35% попадает в страны Евросоюза, еще 34% — в Турцию.
По словам Путина, Россия не прекращает свое участие в зерновой сделке, а приостанавливает, потому что возникают проблемы с безопасностью после украинской атаки.
«Безуспешная атака, которая была предпринята со стороны Украины по кораблям Черноморского флота, эти беспилотники, и подводные, и воздушные, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Таким образом, они создали угрозу и для наших кораблей, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. Мы обязались обеспечивать безопасность этих судов. А если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет. Путин призвал ООН провести такую работу с Киевом.