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    Тимур Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в Пермском университете. От дачи показаний отказался

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    Тимур Бекмансуров в суде признал свою вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете и раскаялся в содеянном. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости из зала Пермского краевого суда.

    От дачи показаний он отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

    «При необходимости готов ответить на вопросы», — добавил подсудимый.

    Сегодня суд собирался допросить Бекмансурова и приступить к исследованию материалов, предоставленных защитой. Часть из них огласят во время закрытого заседания.

    Утром 20 сентября 2021 года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по окружающим. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. При задержании он получил ранение, из-за которого лишился части ноги.

    Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Ему грозит пожизненный срок.

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