Тимур Бекмансуров признал вину в массовом убийстве в Пермском университете. От дачи показаний отказался

Тимур Бекмансуров в суде признал свою вину в массовом убийстве в Пермском госуниверситете и раскаялся в содеянном. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости из зала Пермского краевого суда.



От дачи показаний он отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.



«При необходимости готов ответить на вопросы», — добавил подсудимый.



Сегодня суд собирался допросить Бекмансурова и приступить к исследованию материалов, предоставленных защитой. Часть из них огласят во время закрытого заседания.

