Жительница Петербурга погибла в давке в Сеуле

Из четырёх погибших в Сеуле россиянок две девушки были из Приморья, одна из Красноярска и одна из Петербурга. Их тела доставят в Приморье на пароме, но дата ещё не известна. После завершения следственных действий в корейской столице родственники погибших будут решать, когда отправлять тела. Об этом 31 октября рассказал ТАСС и РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец. По его словам, в Корее находятся родные трёх россиянок: кто-то живёт здесь, кто-то приехал на отдых.
«Был разговор с корейским консульством. Они выразили готовность помочь с визой родственникам и с билетами на паром. Но выяснилось, что родственники, близкие там находятся, в Корее, такой необходимости не возникло», — пояснил Броварец.
По его словам, родственников петербурженки пока найти не удалось.
В посольстве агентству ТАСС сообщили, что родственники погибших по-разному решают вопрос с погребением. Некоторые собираются провести кремацию в Южной Корее, другие хотят отправить гроб в Россию. Посольство оказывает содействие.
Про одну россиянку известно, что её звали Юлиана Пак, она из Приморья, выпускница Дальневосточного федерального университета. В Южной Корее жила с 2021 года, в июле ей исполнилось 25 лет. Всем погибшим девушкам было меньше 30 лет.
В общей сложности в давке во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон в ночь с 29 на 30 октября погибли 154 человека, в том числе 26 иностранцев из 14 государств. Из четырёх россиянок две были этническими кореянками. Пострадали 132 человека. Корейские власти обсуждают вопрос предоставления компенсаций близким погибших.
«Фонтанка» публиковала рассказ молодой петербурженки, которая в ту ночь была на той же улице, где произошла трагедия, но спаслась.