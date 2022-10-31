Жительница Петербурга погибла в давке в Сеуле

Из четырёх погибших в Сеуле россиянок две девушки были из Приморья, одна из Красноярска и одна из Петербурга. Их тела доставят в Приморье на пароме, но дата ещё не известна. После завершения следственных действий в корейской столице родственники погибших будут решать, когда отправлять тела. Об этом 31 октября рассказал ТАСС и РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец. По его словам, в Корее находятся родные трёх россиянок: кто-то живёт здесь, кто-то приехал на отдых.

«Был разговор с корейским консульством. Они выразили готовность помочь с визой родственникам и с билетами на паром. Но выяснилось, что родственники, близкие там находятся, в Корее, такой необходимости не возникло», — пояснил Броварец.



По его словам, родственников петербурженки пока найти не удалось.

В посольстве агентству ТАСС сообщили, что родственники погибших по-разному решают вопрос с погребением. Некоторые собираются провести кремацию в Южной Корее, другие хотят отправить гроб в Россию. Посольство оказывает содействие.

