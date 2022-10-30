Число погибших в давке в Сеуле россиянок возросло до четырех

Стало известно о еще одной россиянке, которая погибла в результате давки в Сеуле во время празднованиях Хэллоуина. Об этом 30 октября пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ.



Известно, что погибшая девушка младше 30 лет, как и три другие жертвы.



Ранее сообщалось, что среди погибших были три россиянки — одной из них 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя — 1997 года рождения.



Агентство Yonhap сообщает, что, по последним данным, количество погибших в результате давки достигло 153 человек, ранены 82. Известно как минимум о 22 погибших иностранцах. Помимо россиян, это граждане Китая, Ирана, США, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Таиланда и Австрии.

