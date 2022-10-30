Число погибших в давке в Сеуле россиянок возросло до четырех

Стало известно о еще одной россиянке, которая погибла в результате давки в Сеуле во время празднованиях Хэллоуина. Об этом 30 октября пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ.
Известно, что погибшая девушка младше 30 лет, как и три другие жертвы.
Ранее сообщалось, что среди погибших были три россиянки — одной из них 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя — 1997 года рождения.
Агентство Yonhap сообщает, что, по последним данным, количество погибших в результате давки достигло 153 человек, ранены 82. Известно как минимум о 22 погибших иностранцах. Помимо россиян, это граждане Китая, Ирана, США, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Таиланда и Австрии.
Массовая давка произошла в ночь на 30 октября в районе Итхэвон — центре развлечений, баров и клубов. Там проходило первое массовое мероприятие в честь Хэллоуина после отмены ковидных ограничений. СМИ предполагают, что причиной могли стать слухи о появлении популярного поп-исполнителя в одном из баров, после чего толпы устремились туда. Очевидцы рассказывали, что огромная толпа людей хлынула в переулок, и давка началась «мгновенно», люди начали падать друг на друга, как в домино.