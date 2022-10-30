Три россиянки погибли в результате давки в Сеуле

Три гражданки России оказались среди погибших в результате давки на мероприятии по случаю Хэллоуина в районе Итхэвон (Сеул). Об этом 30 октября сообщает посольство РФ в Южной Корее.



Диппредставительство уточнило агентству РИА Новости, что одной из россиянок 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя — 1997 года рождения. Полиция эту информацию подтвердила.



Всего на данный момент известно о как минимум 151 погибшем, большинство из которых молодые женщины. Пострадали свыше 80 человек. Без вести пропали более 3,5 тысячи. По данным канала Ytn, среди погибших иностранцев также граждане Китая, Ирана, Узбекистана и Норвегии.

