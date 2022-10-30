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    Три россиянки погибли в результате давки в Сеуле

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    12 комментариев

    Три гражданки России оказались среди погибших в результате давки на мероприятии по случаю Хэллоуина в районе Итхэвон (Сеул). Об этом 30 октября сообщает посольство РФ в Южной Корее.

    Диппредставительство уточнило агентству РИА Новости, что одной из россиянок 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя — 1997 года рождения. Полиция эту информацию подтвердила.

    Всего на данный момент известно о как минимум 151 погибшем, большинство из которых молодые женщины. Пострадали свыше 80 человек. Без вести пропали более 3,5 тысячи. По данным канала Ytn, среди погибших иностранцев также граждане Китая, Ирана, Узбекистана и Норвегии.

    Массовая давка произошла в ночь на 30 октября в районе Итхэвон — центре развлечений, баров и клубов. Там проходило первое массовое мероприятие в честь Хэллоуина после отмены ковидных ограничений. СМИ предполагают, что причиной могли стать слухи о появлении популярного поп-исполнителя в одном из баров, после чего толпы устремились туда.

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    Комментарии 12

    академикдон30 Окт 2022 в 11:48
    Про погибших понятно, непонятно откуда цифра в 3,5 тысяч пропавших безвести.
    +1−0
    lykov2030 Окт 2022 в 11:26
    Южная Корея одна из самых перенаселенных стран Мира. А в России, где даже в Европейской части, плотность населения низкая удивительно давку устраивать. В. В. Путин заявляет, что Собянин лучше других справляется с давкой, которую они сами и создали.
    +0−0
    Slava_Rossii230 Окт 2022 в 11:09
    Именно поэтому после массовых мероприятий и закрывают ближайшие станции метро, чтоб давки на входе не было, а толпа бы рассосалась по пространству. Видать власти Сеула расслабились после пустых улиц в пору короноистерии и прозевали. Наверное многие чиновники теперь сядут.
    +4−0
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