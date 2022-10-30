«Полнейшее безобразие». В МИД РФ оценили перспективы возвращения в «зерновую сделку»

Москва будет думать о дальнейших действиях в рамках «зерновой сделки» только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли в Севастополе. Об этом 30 октября заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет РИА Новости.



Он назвал произошедшее нападение «полнейшим безобразием», которое нарушило все достигнутые договоренности. Дипломат также напомнил, что Россия созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации.

