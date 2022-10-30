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    «Полнейшее безобразие». В МИД РФ оценили перспективы возвращения в «зерновую сделку»

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    10 комментариев

    Москва будет думать о дальнейших действиях в рамках «зерновой сделки» только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли в Севастополе. Об этом 30 октября заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

    Он назвал произошедшее нападение «полнейшим безобразием», которое нарушило все достигнутые договоренности. Дипломат также напомнил, что Россия созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации.

    Кроме того, по его словам, Россия надеется на контакты с ООН и Турцией, как с участниками стамбульской сделки. По его словам, они могут произойти в ближайшее время.

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» накануне заявили в Минобороны РФ после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна и отмену санкций, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России.

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    Комментарии 10

    своих не бросаем30 Окт 2022 в 21:12
    очередная истерика от мыд эрэф
    +0−0
    kоt-obormot30 Окт 2022 в 20:52
    Нет, ну ты подумай, какое вероломство!
    +2−0
    Васисуалий Лошков30 Окт 2022 в 20:26
    уже в совбезе оон,с нас смеются,опосля комаров-мутантов))))))))))))))на кого эти вопли рассчитаны?))))))))
    +4−2
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