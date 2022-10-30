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    Прохудившаяся труба устроила фонтанное шоу в центре Петербурга. Его сняли на видео

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    4 комментария

    Юлия Лисняк

    Ненадёжная труба с горячей водой дала знать о себе кинематографичным фонтаном в центре Петербурга. Теплоэнергетики обещают, что ночное шоу на климат в ближайших домах не повлияет.

    Кадры коммунальной аварии «Фонтанке» 30 октября прислала читательница. Потоки воды на пересечении Суворовского проспекта и Кирочной улицы она снимала за час до полуночи. В это время на перекрёстке уже работали службы, фонтан объезжали автомобили.

    В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что ремонт идёт у дома № 63 по Суворовскому проспекту. На температуре батарей и воды в ближайших домах работы не отразятся, заверили в компании.

    «В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам», — просят горожан.

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    Комментарии 4

    VVM196230 Окт 2022 в 16:59
    очередной прорыв. Думаю Бастрыкин как всегда кинет свой взор на эту водную феерию .
    +0−0
    tochilshik30 Окт 2022 в 16:14
    ну так ведь город фонтанов.и если дальше думать о том как там Европа зимой,то у нас думается таких видео будет только нарастать.
    +0−0
    27473990130 Окт 2022 в 15:58
    ...совсем недавно на этом проспекте меняли трубы...и вот опять...чудны дела твои,ремонтники сетей подземных...пора уже призвать к ответу нерадивых...
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