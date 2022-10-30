Прохудившаяся труба устроила фонтанное шоу в центре Петербурга. Его сняли на видео

Юлия Лисняк
Ненадёжная труба с горячей водой дала знать о себе кинематографичным фонтаном в центре Петербурга. Теплоэнергетики обещают, что ночное шоу на климат в ближайших домах не повлияет.
Кадры коммунальной аварии «Фонтанке» 30 октября прислала читательница. Потоки воды на пересечении Суворовского проспекта и Кирочной улицы она снимала за час до полуночи. В это время на перекрёстке уже работали службы, фонтан объезжали автомобили.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что ремонт идёт у дома № 63 по Суворовскому проспекту. На температуре батарей и воды в ближайших домах работы не отразятся, заверили в компании.
«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам», — просят горожан.