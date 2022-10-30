Прохудившаяся труба устроила фонтанное шоу в центре Петербурга. Его сняли на видео

Ненадёжная труба с горячей водой дала знать о себе кинематографичным фонтаном в центре Петербурга. Теплоэнергетики обещают, что ночное шоу на климат в ближайших домах не повлияет.



Кадры коммунальной аварии «Фонтанке» 30 октября прислала читательница. Потоки воды на пересечении Суворовского проспекта и Кирочной улицы она снимала за час до полуночи. В это время на перекрёстке уже работали службы, фонтан объезжали автомобили.

