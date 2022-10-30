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    Путин направил соболезнования президенту Южной Кореи после гибели людей в Сеуле

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    4 комментария

    Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей во время массовой давки в Сеуле. Телеграмма опубликована 30 октября на сайте Кремля.

    В своем письме российский лидер просит передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

    По данным агентства Yonhap, жертвами трагедии в районе Итхэвон стали 153 человека, пострадали 82. Среди погибших — свыше 20 иностранцев, четверо из которых — россиянки.

    Массовая давка произошла в ночь на 30 октября в районе Итхэвон — центре развлечений, баров и клубов. Там проходило первое массовое мероприятие в честь Хэллоуина после отмены ковидных ограничений. СМИ предполагают, что причиной могли стать слухи о появлении популярного поп-исполнителя в одном из баров, после чего толпы устремились туда. Очевидцы рассказывали, что огромная толпа людей хлынула в переулок, и давка началась «мгновенно», люди начали падать друг на друга, как в домино.

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    Комментарии 4

    своих не бросаем30 Окт 2022 в 13:05
    какой у нас этот соболезнувшийся на всю головушку... когда мы будем принимать поздравления?
    +0−0
    ПАТИОТ30 Окт 2022 в 13:00
    родные и близкие погибших, особенно россиянок, несомненно по достоинству оценят соболезнования специалиста кгб
    +1−0
    kоt-obormot30 Окт 2022 в 12:45
    А соболезнования родственникам погибших мобилизованных - он направить не хочет?
    +3−0
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