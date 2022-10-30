Путин направил соболезнования президенту Южной Кореи после гибели людей в Сеуле

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей во время массовой давки в Сеуле. Телеграмма опубликована 30 октября на сайте Кремля.



В своем письме российский лидер просит передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

По данным агентства Yonhap, жертвами трагедии в районе Итхэвон стали 153 человека, пострадали 82. Среди погибших — свыше 20 иностранцев, четверо из которых — россиянки.

