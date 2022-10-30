Путин направил соболезнования президенту Южной Кореи после гибели людей в Сеуле

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей во время массовой давки в Сеуле. Телеграмма опубликована 30 октября на сайте Кремля.
В своем письме российский лидер просит передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
По данным агентства Yonhap, жертвами трагедии в районе Итхэвон стали 153 человека, пострадали 82. Среди погибших — свыше 20 иностранцев, четверо из которых — россиянки.
Массовая давка произошла в ночь на 30 октября в районе Итхэвон — центре развлечений, баров и клубов. Там проходило первое массовое мероприятие в честь Хэллоуина после отмены ковидных ограничений. СМИ предполагают, что причиной могли стать слухи о появлении популярного поп-исполнителя в одном из баров, после чего толпы устремились туда. Очевидцы рассказывали, что огромная толпа людей хлынула в переулок, и давка началась «мгновенно», люди начали падать друг на друга, как в домино.