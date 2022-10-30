Байден счел возмутительным приостановку Россией участия в «зерновой сделке»

Президент США Джо Байден возмущен решением России приостановить участие в реализации «зерновой сделки». Об этом он заявил журналистам на избирательном участке в Уилмингтоне (штат Делавэр), где проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс.



«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — считает глава Белого дома (цитата по ТАСС).



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву отменить свое решение. По его словам, такой шаг якобы ставит под угрозу основной экспортный маршрут зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса.