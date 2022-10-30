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    Боевые действия на Украине

    Байден счел возмутительным приостановку Россией участия в «зерновой сделке»

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    15 комментариев

    Президент США Джо Байден возмущен решением России приостановить участие в реализации «зерновой сделки». Об этом он заявил журналистам на избирательном участке в Уилмингтоне (штат Делавэр), где проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс.

    «Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — считает глава Белого дома (цитата по ТАСС).

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву отменить свое решение. По его словам, такой шаг якобы ставит под угрозу основной экспортный маршрут зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса.

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» накануне заявили в Минобороны РФ после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна и отмену санкций, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России.

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    Комментарии 15

    Pilat30 Окт 2022 в 12:58
    На самом деле сейчас всё по прежнему.
    «По состоянию на сейчас:

    1)Из Босфора сегодня на одесские порты вышло 4 судна «зернового флота» – они в море,

    2)Из одесских портов сейчас идут 5 судов,

    3)В море на одесском рейде на сейчас 3 судна, вышли вечером из наших портов и ждут на утро.

    4)В порту Черноморск – 10 судов;

    5)В порту Одесса – 3 судна;

    6)В порту Южный – 6 судов».
    +0−0
    altnec30 Окт 2022 в 11:59
    Валяй, байндерушка, собирай в кучу себе подобных, даже противно будет наблюдать, как очередная кучка станет принимать "отверженных, униженнных и оскрбленных", разместит, конечно.
    +1−2
    Pilat30 Окт 2022 в 11:31
    И как у них получается, жить с таким цинизмом и каждый день смотреть людям в глаза?
    +4−2
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