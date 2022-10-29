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    Число погибших в ДТП в Шебекино выросло до 8. Водитель «ГАЗели» не увидел бензовоз на тёмной дороге

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    2 комментария

    Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии в Белгородской области.

    Следствие видит в случившемся небезопасное оказание услуг, но не уточняет, кому принадлежал бензовоз без опознавательных знаков, с которым столкнулась пассажирская «ГАЗель».

    Как сообщает региональный Следственный комитет 29 октября, случившееся квалифицировали как оказание небезопасных услуг, повлёкшее гибель двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК). Погибли восемь рабочих пилорамы, которые возвращались после смены домой. Ещё двое и водитель госпитализированы.

    Установлено, что водитель арендовал «ГАЗель» у предпринимателя и отвечал за развозку работников. По версии следствия, накануне около шести часов вечера сотрудников везли вразрез с требованиями безопасности: на 17-м км трассы Шебекино — Короча автомобиль столкнулся с бензовозом. Грузовик на неосвещённом участке проезжей части, опознавательных знаков не было.

    Глава региона Вячеслав Гладков ранее сообщал, что в ДТП с участием «ГАЗели» и стоявшего на обочине бензовоза погибли семь человек.

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    Комментарии 2

    hal900029 Окт 2022 в 21:59
    Нужно не уголовное дело..а запретить вообще эти газели...это ужас а не машины..зачем их придумали вообще..они предназаначены для деревни..возить там я незнаю стройматериалы подвезти..там мешки с комбикормами к свинарникам и коровникам..все..им нечего делать на трассе..уголовное дело надо на инженеров ГАЗ заводить..их сразу с конвеера под пресс..
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