Число погибших в ДТП в Шебекино выросло до 8. Водитель «ГАЗели» не увидел бензовоз на тёмной дороге

Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии в Белгородской области.

Следствие видит в случившемся небезопасное оказание услуг, но не уточняет, кому принадлежал бензовоз без опознавательных знаков, с которым столкнулась пассажирская «ГАЗель».



Как сообщает региональный Следственный комитет 29 октября, случившееся квалифицировали как оказание небезопасных услуг, повлёкшее гибель двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК). Погибли восемь рабочих пилорамы, которые возвращались после смены домой. Ещё двое и водитель госпитализированы.