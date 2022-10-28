В Шебекино «Газель» с рабочими врезалась в бензовоз. Погибли семеро

Семеро рабочих пилорамы погибли в ДТП с бензовозом в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом 28 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков.



Губернатор рассказал, что мужчины возвращались со смены, когда «Газель», в которой они ехали, столкнулась со стоящим на обочине бензовозом.



«На данный момент известно о семи погибших и трех пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — добавил Гладков.

