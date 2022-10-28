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    В Шебекино «Газель» с рабочими врезалась в бензовоз. Погибли семеро

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    Семеро рабочих пилорамы погибли в ДТП с бензовозом в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом 28 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Губернатор рассказал, что мужчины возвращались со смены, когда «Газель», в которой они ехали, столкнулась со стоящим на обочине бензовозом.

    «На данный момент известно о семи погибших и трех пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — добавил Гладков.

    Причины трагедии выясняются.

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