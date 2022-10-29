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    Уголовный розыск нашёл причастного к убийству 12-летней школьницы под Ростовом-на-Дону среди родни. Его могут отпустить

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    1 комментарий

    Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками ростовского главка установили и задержали того, кто может быть причастен к убийству девочки на хуторе Тереховский. По данным СМИ, до уголовной ответственности он ещё не дорос.

    «Установлен и задержан субъект преступления», — лаконично сообщает МВД-Медиа.

    Следственный комитет по Ростовской области, в производстве которого находится дело об убийстве, ранее назвал причастного дальним родственником, не уточняя возраст.

    «Между ними произошел словесный конфликт, после чего девочке были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась», — говорится в релизе ведомства.

    РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что «дальнему родственнику» 12 лет, он живёт на том же хуторе Тереховский. Собеседник 161.RU подтвердил эту информацию.

    Подросток может проходить по делу только свидетелем. Уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет.

    Родственники погибшей рассказали, что 24 октября она ушла на соседний хутор за хлебом, после должна была зайти к бабушке. В магазине школьница была, но после пошла в противоположную сторону — словно её кто-то позвал. Домой не вернулась. 25 октября тело девочки, на котором насчитали порядка двадцати ножевых ранений, нашли на пустыре, пишет издание. Местные жители уточнили, что на причастность к случившемуся проверяли едва ли не всех местных мужчин, опрашивали школьников.

    Накануне 161.RU сообщил, что полицейские задержали двух братьев, 12 и 17 лет, — соседей погибшей девочки. Официального подтверждения от правоохранительных органов не было.

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    Комментарии 1

    26078160129 Окт 2022 в 18:24
    Только мужчин проверять на причастность – обычный сексизм.
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