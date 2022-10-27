В Ростовской области убили 12-летнюю девочку

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки, израненное тело которой обнаружили в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил 26 октября журналистам представитель СУСК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказал он.
По данным следствия, тело 12-летней девочки с множеством колото-резаных ран и черепно-мозговой травмой обнаружили во вторник в хуторе Тереховский.
Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.