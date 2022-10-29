В Волгограде семья отравилась арбузом. Старший ребёнок в больнице, младший умер

Уголовное дело возбуждено после отравления, которое не пережил пятилетний ребёнок в Волгограде. Вместе с сестрой и дедушкой он ел купленный в овощной лавке арбуз, плохо стало всем.



О гибели мальчика 29 октября сообщил Следственный комитет по Волгоградской области. Под подозрением арбуз, купленный в палатке напротив дома 84а по улице 64-й Армии. По предварительным данным ведомства, недомогание после него 27 октября почувствовали 58-летний мужчина и двое его внуков. На следующий день детям стало хуже, их госпитализировали.