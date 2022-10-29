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    В Волгограде семья отравилась арбузом. Старший ребёнок в больнице, младший умер

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    29 комментариев

    Уголовное дело возбуждено после отравления, которое не пережил пятилетний ребёнок в Волгограде. Вместе с сестрой и дедушкой он ел купленный в овощной лавке арбуз, плохо стало всем.

    О гибели мальчика 29 октября сообщил Следственный комитет по Волгоградской области. Под подозрением арбуз, купленный в палатке напротив дома 84а по улице 64-й Армии. По предварительным данным ведомства, недомогание после него 27 октября почувствовали 58-летний мужчина и двое его внуков. На следующий день детям стало хуже, их госпитализировали.

    «Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть малолетнего мальчика наступила в результате токсического гастроэнтерита», — уточняют в СК.

    Его 11-летней сестре удалось помочь. Она остаётся под наблюдением врачей, угрозы жизни нет.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Следствие квалифицировало случившееся как оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть по неосторожности (часть 2 статьи 238 УК). Овощную палатку уже осмотрели, все арбузы изъяты.

    В сентябре прошлого года от отравления умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка. Следы вещества для дезинсекции Роспотребнадзор нашёл в арбузе, купленном семьёй в магазине «Магнит». Под следствием оказался дезинсектор.

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    Комментарии 29

    Милая +29 Окт 2022 в 18:05
    Однажды, оказавшись по случаю в Волгограде в 70-е годы, купила тоже в некой палатке арбуз, помыла тщательно с мылом под краном и радостно съела половину его. Через некоторое время (1-2 часа) поднялась температура. Врачи скорой помощи, увидев на столе половинку арбуза и мои страдания, сразу же поставили диагноз отравления, вызванные удобрениями селитры.
    С тех пор если и ем арбуз, то в очень малом количестве, оставляя большую часть для Роспотребнадзора ;))
    +0−1
    Nerevar29 Окт 2022 в 17:18
    Арбузы перед употреблением в пищу надо мыть с мылом и под краном. Не в тазике, не в миске, а под краном и обязательно с мылом.
    +3−0
    Dmitry Antonov29 Окт 2022 в 17:10
    Всё можно и нужно свалить на некачественные арбузы. Им всё равно, оправдываться не могут и не станут. Вот и все вопросы закрыты.
    +3−1
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