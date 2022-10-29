Минобороны РФ обвинило представителей ВМС Великобритании в подрыве «Северных потоков»

Министерство обороны РФ обвинило представителей ВМС Великобритании в планировали и реализации операции по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Соответствующие сообщение военного ведомства появилось в субботу, 29 октября.
Накануне атаку на гражданские суда и корабли Черноморского флота при помощи беспилотников исполняли военнослужащие ВСУ. Их готовили, утверждает Минобороны, британские специалисты, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины.
«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — рассказали в Минобороны РФ.