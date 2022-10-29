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    Минобороны РФ обвинило представителей ВМС Великобритании в подрыве «Северных потоков»

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    Министерство обороны РФ обвинило представителей ВМС Великобритании в планировали и реализации операции по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Соответствующие сообщение военного ведомства появилось в субботу, 29 октября.


    Накануне атаку на гражданские суда и корабли Черноморского флота при помощи беспилотников исполняли военнослужащие ВСУ. Их готовили, утверждает Минобороны, британские специалисты, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины.

    «По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — рассказали в Минобороны РФ.

    В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

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