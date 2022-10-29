Минобороны РФ рассказало об украинской атаке на корабли Черноморского флота

Украина провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах пункта базирования Севастополе. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ.
Атака началась в 4:20 утра в субботу. В ведомстве ее назвали террористической. В ней участвовали 9 летательных беспилотников и 7 морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены кораблями Черноморского флота.
«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — говорится в сообщении военного ведомства.
Морской тральщик «Иван Голубец» получил незначительное повреждение, также пострадало боносетевое заграждение в бухте Южная.
В Минобороны уточнили, что подвергшиеся атаки корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», который функционирует для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Об атаке беспилотников, которую отбивали корабли Черноморского флота, власти города рассказали утром 29 октября. По словам Развожаева, пострадавших нет.