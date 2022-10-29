    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    752мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.53eur61.13

    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ рассказало об украинской атаке на корабли Черноморского флота

    5545

    Украина провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах пункта базирования Севастополе. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ.


    Атака началась в 4:20 утра в субботу. В ведомстве ее назвали террористической. В ней участвовали 9 летательных беспилотников и 7 морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены кораблями Черноморского флота.

    «В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — говорится в сообщении военного ведомства.

    Морской тральщик «Иван Голубец» получил незначительное повреждение, также пострадало боносетевое заграждение в бухте Южная.

    В Минобороны уточнили, что подвергшиеся атаки корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», который функционирует для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

    Об атаке беспилотников, которую отбивали корабли Черноморского флота, власти города рассказали утром 29 октября. По словам Развожаева, пострадавших нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close