Минобороны РФ рассказало об украинской атаке на корабли Черноморского флота

Украина провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах пункта базирования Севастополе. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ.



Атака началась в 4:20 утра в субботу. В ведомстве ее назвали террористической. В ней участвовали 9 летательных беспилотников и 7 морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены кораблями Черноморского флота.

«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — говорится в сообщении военного ведомства.