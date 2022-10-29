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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Севастополя рассказал подробности об атаке украинских беспилотников

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    В течение нескольких часов, начиная с 4:30 мск в субботу, 29 октября, системы ПВО в Севастополе отражали атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор города в своем Telegram-канале.


    «Все БПЛА были сбиты», — говорится в посте. Также военными в акватории был уничтожен надводный беспилотник.

    В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. «Никто не пострадал», — добавил Развожаев.

    Кроме того, глава города попросил жителей не выкладывать в соцсети видео с происходившим. «Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города», — написал Развожаев.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что корабли Черноморского флота утром 29 октября отбивали атаку беспилотников. Рейд в Севастополе через бухту оказался перекрыт после атаки БПЛА.

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