В Севастополе перекрыли вход в бухту после атаки беспилотников

В Севастополе закрыли рейд бухты, где произошла атака беспилотников. Об этом 29 октября сообщили в Telegram-канале правительства города.
«Уважаемые севастопольцы. Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят», — говорится в публикации.
Добраться до нужной части города жителям предлагают на автобусах, которые отходят от площади Нахимова и площади Захарова.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что корабли Черноморского флота утром 29 октября отбивали атаку беспилотников. Никакие объекты, как утверждает Развозжаев, не повреждены.