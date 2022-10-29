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    Боевые действия на Украине

    В Севастополе перекрыли вход в бухту после атаки беспилотников

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    В Севастополе закрыли рейд бухты, где произошла атака беспилотников. Об этом 29 октября сообщили в Telegram-канале правительства города.

    «Уважаемые севастопольцы. Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят», — говорится в публикации.

    Добраться до нужной части города жителям предлагают на автобусах, которые отходят от площади Нахимова и площади Захарова.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что корабли Черноморского флота утром 29 октября отбивали атаку беспилотников. Никакие объекты, как утверждает Развозжаев, не повреждены.

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