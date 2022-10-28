Пожар на складе в Металлострое ликвидировали через три дня

Пожар на складе в Северном проезде, 8 в Металлострое ликвидирован. Об этом вечером 28 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. К ликвидации возгорания привлекались 123 человека личного состава и 27 единиц техники.



Гореть в Колпинском районе начало во вторник вечером. Жители Металлостроя наблюдали из окон страшное пламя и черный дым, а также слышали хлопки. Как позднее выяснилось, сотрудники МЧС работали с риском для жизни. На складе были горючие материалы, а в здании рядом располагались легковоспламеняющиеся жидкости, огонь мог перекинуться на него в любой момент.