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    Пожар на складе в Металлострое ликвидировали через три дня

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    Пожар на складе в Северном проезде, 8 в Металлострое ликвидирован. Об этом вечером 28 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. К ликвидации возгорания привлекались 123 человека личного состава и 27 единиц техники.

    Гореть в Колпинском районе начало во вторник вечером. Жители Металлостроя наблюдали из окон страшное пламя и черный дым, а также слышали хлопки. Как позднее выяснилось, сотрудники МЧС работали с риском для жизни. На складе были горючие материалы, а в здании рядом располагались легковоспламеняющиеся жидкости, огонь мог перекинуться на него в любой момент.

    Площадь возгорания составляла 12 000 квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности. На месте работали 160 человек, 45 единиц техники.

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