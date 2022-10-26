С риском для жизни тушили пожар в Металлострое: на складе хранилось горючее, а в соседнем здании было взрывоопасное

Сотрудники МЧС продолжают работы по проливке на месте пожара в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга. В ведомстве отмечают, что тушили огонь с риском для жизни.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 26 октября, на объекте, который тушили, распространению огня способствовало наполнение — там было много горючих материалов. Помимо этого, существовала угроза обрушения конструкций и того, что может взорваться склад по соседству, на котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости.
На месте работали 160 человек, 45 единиц техники, а также специалисты Передвижной химико-радиометрической лаборатории комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности. Превышений ПДК вредных веществ не выявлено.
«Фонтанка» писала и показывала, как с девяти вечера в Металлострое горело здание склада размером 100х240 метров и высотой 12 метров. Площадь возгорания составляла
Никто не пострадал.
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