С риском для жизни тушили пожар в Металлострое: на складе хранилось горючее, а в соседнем здании было взрывоопасное

Сотрудники МЧС продолжают работы по проливке на месте пожара в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга. В ведомстве отмечают, что тушили огонь с риском для жизни.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 26 октября, на объекте, который тушили, распространению огня способствовало наполнение — там было много горючих материалов. Помимо этого, существовала угроза обрушения конструкций и того, что может взорваться склад по соседству, на котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости.

