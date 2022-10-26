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    С риском для жизни тушили пожар в Металлострое: на складе хранилось горючее, а в соседнем здании было взрывоопасное

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    Сотрудники МЧС продолжают работы по проливке на месте пожара в поселке Металлострой в Колпинском районе Петербурга. В ведомстве отмечают, что тушили огонь с риском для жизни.

    Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 26 октября, на объекте, который тушили, распространению огня способствовало наполнение — там было много горючих материалов. Помимо этого, существовала угроза обрушения конструкций и того, что может взорваться склад по соседству, на котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости.

    На месте работали 160 человек, 45 единиц техники, а также специалисты Передвижной химико-радиометрической лаборатории комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности. Превышений ПДК вредных веществ не выявлено.

    «Фонтанка» писала и показывала, как с девяти вечера в Металлострое горело здание склада размером 100х240 метров и высотой 12 метров. Площадь возгорания составляла 12 000 квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности. В 00:39 огонь был локализован.

    Никто не пострадал.

    Языки пламени «достигли» Москвы: доложить по обстоятельствам возникновения пожара потребовал глава СК Бастрыкин.

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    Комментарии 1

    Pravda17826 Окт 2022 в 13:02
    Кого на зарплату кинули?
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