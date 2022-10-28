Петербуржец пожаловался на штраф от военкомата. Говорит, что был там дважды

О подробностях истории 28 октября рассказывает объединенная пресс-служба городских судов. Петербуржец заявил, что получил первую повестку месяц назад, пришел в военкомат с удостоверением об отсрочке и был отпущен. Неожиданно 16 октября в двери квартиры он нашел вторую повестку — снова пришел в военкомат и «настоятельно попросил сделать отметку».

В Петербурге суд зарегистрировал новую жалобу на штраф от военкомата за неявку по повестке. По словам мужчины, ему их приходило две, и ни одну он не проигнорировал.

Следующим вечером, по словам мужчины, он получил заказное письмо с постановлением о штрафе в 500 рублей и протоколом об административном нарушении. Из документов следовало, что он должен был прийти в военкомат 6 октября, но не сделал этого.



Горожанин со штрафом не согласен: утверждает, что приходить 6-го ему никто не говорил, в документах неправильно указана его дата рождения, а также их правили ручкой. Кроме того, он не знал о составлении протокола, а там указано, что был уведомлен.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о первом таком случае: мужчина тоже утверждает, что на самом деле по повестке являлся.

