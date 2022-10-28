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    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    В Ленобласти арестовали обвиняемого в осквернении мемориала «Разорванное кольцо»

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    7 комментариев
    Фото: Следственный комитет России по ЛО
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    Мужчину, которого видят виновным в осквернении километрового столба и мемориального комплекса «Разорванное кольцо» на Дороге жизни, отправили под стражу. Об этом 28 октября сообщает СКР по Ленинградской области.

    «Предъявлено обвинение 27-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»)», — говорится в записи.

    Следственный комитет России по ЛО

    «Фонтанка» писала, что гражданина задержали 24 октября сотрудники Центра «Э». Он инженер, выпускник петербургского архитектурно-строительного университета. По словам мужчины, уволился с работы в тот же день, когда объявили о частичной мобилизации, а после уехал в дом матери во Всеволожске. Там много бродил по интернету и смотрел телевизор. Во время одной из вылазок расписал забор соседу воззваниями на украинском языке. Хозяин конструкции не только все закрасил, но и нанес букву «Z». Затем, видимо, наш герой решил бороться уже с системой и 15 октября отправился на мемориал «Разорванное кольцо», предварительно разогревшись алкоголем. Там он нанёс нацистскую символику на памятник и убежал.

    Запретная символика появилась на Памятном километровом столбе № 39 на Дороге жизни и у металлического постамента «85-мм зенитное орудие», входящего в мемориальный комплекс «Разорванное кольцо».

    Фото: Следственный комитет России по ЛО

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    Комментарии 7

    Dmitry Antonov28 Окт 2022 в 17:20
    Это, по сути, обычный вандализм - задержание - суд - штраф. Кстати, а какую именно нацистскую символику он нанес?
    +2−5
    VKuser29777391028 Окт 2022 в 17:06
    Ну и зачем его сажать за решётку? Дичь какая то.
    Вкатать штраф за порчу имущества, и гуляй.
    +3−5
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