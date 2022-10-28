В Ленобласти арестовали обвиняемого в осквернении мемориала «Разорванное кольцо»

Мужчину, которого видят виновным в осквернении километрового столба и мемориального комплекса «Разорванное кольцо» на Дороге жизни, отправили под стражу. Об этом 28 октября сообщает СКР по Ленинградской области.



«Предъявлено обвинение 27-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»)», — говорится в записи.