Задержан подозреваемый в нацистских художествах на мемориале «Разорванное кольцо» на Дороге жизни

Предполагаемый осквернитель мемориала на Дороге жизни задержан во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом 24 октября сообщает региональное управление СК.
«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и в содеянном раскаялся. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.
Следственный комитет России
Два дня назад в СК сообщили о возбуждении дела по факту осквернения мемориала «Разорванное кольцо» на Дороге жизни. Некто нанес на Памятный километровый столб