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    Задержан подозреваемый в нацистских художествах на мемориале «Разорванное кольцо» на Дороге жизни

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    Предполагаемый осквернитель мемориала на Дороге жизни задержан во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом 24 октября сообщает региональное управление СК.

    «В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и в содеянном раскаялся. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Следственный комитет России

    Два дня назад в СК сообщили о возбуждении дела по факту осквернения мемориала «Разорванное кольцо» на Дороге жизни. Некто нанес на Памятный километровый столб № 39 свастику. У металлического постамента «85 мм зенитное орудие» тоже нашли следы пребывания художника.

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