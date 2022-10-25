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    Скрывался от военкомата, много читал в интернете. Что говорит задержанный Центром «Э» за свастику на мемориале «Разорванное кольцо»

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    8 комментариев

    27-летний житель Петербурга был задержан по подозрению в осквернении мемориала на Дороге жизни. Он рассказал, что делал после 21 сентября.

    Инженера, выпускника петербургского архитектурно-строительного университета, задержали сотрудники Центра «Э» накануне. После того, как его доставили в СК, два дня назад возбудивший дело, мужчина рассказал, как прожил последний месяц и что его сподвигло взяться за фломастер и краски, сообщает 25 октября 47news.

    Мужчина уволился с работы в тот же день, когда объявили о частичной мобилизации и уехал в дом матери во Всеволожске. Там много серфил по интернету и смотрел телевизор. В редкие вылазки из дома инженер расписал забор соседу воззваниями на украинском языке. На что хозяин конструкции не только все закрасил, но и нанес букву «Z».

    После этого молодой человек, видимо, решил уже бороться с системой, и 15 октября отправился на мемориал «Разорванное кольцо», предварительно разогревшись алкоголем. Там он нанес нацистскую символику на памятник и убежал.

    В правоохранительных органах мужчина известен как участник несанкционированных акций с 2018 года. Правда, из-за страха военкомата с 24 февраля он перестал посещать и их.

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    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
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    Комментарии 8

    radon25 Окт 2022 в 10:58
    Он совсем малахольный?
    +0−1
    26692920925 Окт 2022 в 10:54
    Система образования у нас никуда не годная, конечно. Даже идиот может выучиться на инженера.
    +0−2
    Supernova25 Окт 2022 в 10:38
    На 47news подробности.

    "Тут же переехал из городской квартиры в дом матери под Всеволожск, где, собственно говоря, скучно, так что подсел на интернет и украинские телеграмм-каналы. Но когда смотришь одно и тоже, то, судя по всему, входишь в некое психическое состояние и растет желание бороться активнее. Тем более, что эти ресурсы именно к этому и взывают"

    "Что касается, его предыдущих взглядов, то они, как раз, предсказуемы. Задержанный известен оперативной службе, да и сам не скрывает, что с 2018 года активно поддерживает идеи Навального, ходил на соответствующие митинги. Хотя, после 24 февраля уличные протесты он не посещает. Как сам говорит, "так как боялся, что меня отведут в военкомат".
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