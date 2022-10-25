Скрывался от военкомата, много читал в интернете. Что говорит задержанный Центром «Э» за свастику на мемориале «Разорванное кольцо»

27-летний житель Петербурга был задержан по подозрению в осквернении мемориала на Дороге жизни. Он рассказал, что делал после 21 сентября.
Инженера, выпускника петербургского архитектурно-строительного университета, задержали сотрудники Центра «Э» накануне. После того, как его доставили в СК, два дня назад возбудивший дело, мужчина рассказал, как прожил последний месяц и что его сподвигло взяться за фломастер и краски, сообщает 25 октября 47news.
Мужчина уволился с работы в тот же день, когда объявили о частичной мобилизации и уехал в дом матери во Всеволожске. Там много серфил по интернету и смотрел телевизор. В редкие вылазки из дома инженер расписал забор соседу воззваниями на украинском языке. На что хозяин конструкции не только все закрасил, но и нанес букву «Z».
После этого молодой человек, видимо, решил уже бороться с системой, и 15 октября отправился на мемориал «Разорванное кольцо», предварительно разогревшись алкоголем. Там он нанес нацистскую символику на памятник и убежал.
В правоохранительных органах мужчина известен как участник несанкционированных акций с 2018 года. Правда, из-за страха военкомата с 24 февраля он перестал посещать и их.