Скрывался от военкомата, много читал в интернете. Что говорит задержанный Центром «Э» за свастику на мемориале «Разорванное кольцо»

27-летний житель Петербурга был задержан по подозрению в осквернении мемориала на Дороге жизни. Он рассказал, что делал после 21 сентября.



Инженера, выпускника петербургского архитектурно-строительного университета, задержали сотрудники Центра «Э» накануне. После того, как его доставили в СК, два дня назад возбудивший дело, мужчина рассказал, как прожил последний месяц и что его сподвигло взяться за фломастер и краски, сообщает 25 октября 47news.

