Основные мероприятия завершены. Смольный прокомментировал мобилизацию в Петербурге

Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации губернатора 28 октября.
«Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объёме, — пояснили там. — Завершается сбор личного состава. Соответствующая работа продолжается».
Ранее в пятницу спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский сообщил о том, что частичная мобилизация в Петербурге должна завершиться до конца недели. Однако он пояснил, что это только его данные, и они неточные. Он также уточнил, что ссылался на слова президента Владимира Путина, который 14 октября заявил, что она завершится в стране в течение двух недель.