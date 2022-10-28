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    Основные мероприятия мобилизации в СПб завершены

    Мобилизация

    Основные мероприятия завершены. Смольный прокомментировал мобилизацию в Петербурге

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    9 комментариев

    Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации губернатора 28 октября.

    «Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объёме, — пояснили там. — Завершается сбор личного состава. Соответствующая работа продолжается».

    Ранее в пятницу спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский сообщил о том, что частичная мобилизация в Петербурге должна завершиться до конца недели. Однако он пояснил, что это только его данные, и они неточные. Он также уточнил, что ссылался на слова президента Владимира Путина, который 14 октября заявил, что она завершится в стране в течение двух недель.

    Президент Владимир Путин 14 октября, во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, называл примерный срок завершения частичной мобилизации в России. И речь опять же шла о двух неделях, которые истекают в эти выходные. По данным на 14 октября, в России было мобилизовано 222 тысячи человек из планируемых 300 тысяч.

    «Фонтанка» собрала все официальные заявления об окончании частичной мобилизации.

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    Комментарии 9

    HappySkull28 Окт 2022 в 16:35
    Что-то с трудом верится...
    +2−0
    SU LUX INN28 Окт 2022 в 16:33
    недобрая Новость!
    +1−0
    shestokol28 Окт 2022 в 16:32
    т.е. вновь приходящих с повестками посылаем .....
    +1−0
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