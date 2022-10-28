Казанского маньяка, который почти десять лет охотился на девушек, суд наказал по максимуму

Как сообщает СК России по Республике Татарстан, первое тело, 30-летней женщины с разбитой головой и признаками изнасилования нашли в лесу в Авиастроительном районе Казани в 2009 году. Лишь через несколько лет сотрудникам СК после молекулярно-генетической экспертизы биологических следов на теле погибшей удалось найти совпадения с данными жителя Казани, которого проверяли на причастность к другому преступлению.

Остаток жизни проведет в колонии житель Казани Игорь Птицын, которого обвиняли в серии изнасилований и убийств женщин и девушек.

Мужчину задержали в 2021 году. Незадолго до этого он уволился из ФГУП «Охрана Росгвардии», сотрудником которого числился в последние годы.



В ходе допроса, на котором следователям удалось найти подход к подозреваемому, он не только признался в инкриминируемом преступлении, но и в других эпизодах.



Выяснилось, что с 2009 по 2017 он совершил семь нападений на девушек и женщин, трое из них, в том числе двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, были убиты.



Приговором суда Птицыну назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

