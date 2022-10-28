    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.36eur61.57
    СРОЧНО

    Основные мероприятия мобилизации в СПб завершены

    Казанского маньяка, который почти десять лет охотился на девушек, суд наказал по максимуму

    2719
    4 комментария

    Остаток жизни проведет в колонии житель Казани Игорь Птицын, которого обвиняли в серии изнасилований и убийств женщин и девушек.

    Как сообщает СК России по Республике Татарстан, первое тело, 30-летней женщины с разбитой головой и признаками изнасилования нашли в лесу в Авиастроительном районе Казани в 2009 году. Лишь через несколько лет сотрудникам СК после молекулярно-генетической экспертизы биологических следов на теле погибшей удалось найти совпадения с данными жителя Казани, которого проверяли на причастность к другому преступлению.

    Мужчину задержали в 2021 году. Незадолго до этого он уволился из ФГУП «Охрана Росгвардии», сотрудником которого числился в последние годы.

    В ходе допроса, на котором следователям удалось найти подход к подозреваемому, он не только признался в инкриминируемом преступлении, но и в других эпизодах.

    Выяснилось, что с 2009 по 2017 он совершил семь нападений на девушек и женщин, трое из них, в том числе двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, были убиты.

    Приговором суда Птицыну назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    alex_k28 Окт 2022 в 16:09
    а с 2017 по 2021? затихорился?
    +0−0
    piterez28 Окт 2022 в 15:52
    Вопрос к следакам, почему так долго не могли раскрыть маньяка?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close