Жителя Казани осудят за десятилетие кошмара. Ему вменяют изнасилования и убийства женщин

В Татарстане предстанет перед судом мужчина, который обвиняется в сексуальном насилии, убийствах и покушениях на женщин. Следствие насчитало 13 эпизодов.
Как сообщает 12 июля пресс-служба СКР, завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Казани. По версии следствия, в период с 2009 по 2017 годы он совершил серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет в районе озера Глубокого и в Авиастроительном районе столицы республики. Трое потерпевших, в том числе двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, были убиты. Всего от действий маньяка пострадали 7 человек.
Выйти на след предполагаемого преступника помогло убийство из 2009 года. Тогда в лесопосадке было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти и следами изнасилования. Проведенные следственно-оперативные действия и экспертизы результатов не дали, но годы спустя благодаря новейшим методикам криминалистам все же удалось обнаружить биологические следы мужчины в ходе изучения вещественных доказательств.
Подозреваемого установили по федеральной базе данных геномной информации. В СК сообщили, что задержанный во всем признался, заключил досудебное соглашение и рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений.
Как пишет РИА Новости, Игорь Птицин был задержан в феврале 2021 года. Незадолго до поимки он уволился из ФГУП «Охрана Росгвардии», сотрудником которого числился в последние годы.