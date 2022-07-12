Жителя Казани осудят за десятилетие кошмара. Ему вменяют изнасилования и убийства женщин

В Татарстане предстанет перед судом мужчина, который обвиняется в сексуальном насилии, убийствах и покушениях на женщин. Следствие насчитало 13 эпизодов.



Как сообщает 12 июля пресс-служба СКР, завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Казани. По версии следствия, в период с 2009 по 2017 годы он совершил серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет в районе озера Глубокого и в Авиастроительном районе столицы республики. Трое потерпевших, в том числе двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, были убиты. Всего от действий маньяка пострадали 7 человек.

