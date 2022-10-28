«Крысы разбежались». Матвиенко объяснила, кто из уехавших россиян не должен возвращаться обратно

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что уехавшие из страны россияне, которые «поливают грязью» страну, должны остаться за границей. Об этом она высказалась в пятницу, 28 октября, передает ТАСС.



В отношении них она процитировала премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», — заявила она (цитата по РИА Новости).

