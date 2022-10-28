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    «Крысы разбежались». Матвиенко объяснила, кто из уехавших россиян не должен возвращаться обратно

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    38 комментариев

    Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что уехавшие из страны россияне, которые «поливают грязью» страну, должны остаться за границей. Об этом она высказалась в пятницу, 28 октября, передает ТАСС.

    В отношении них она процитировала премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

    «К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», — заявила она (цитата по РИА Новости).

    Также Матвиенко отметила, что каждый гражданин России имеет законное право уехать из страны и вернуться обратно. Она уточнила, что это гарантировано Конституцией РФ.

    Кроме того, спикер Совета Федерации выразила уверенность, что большинство уехавших из страны вернется обратно.

    Россияне, которые уехали из страны после объявления специальной военной операции или частичной мобилизации, могут попасть под закон об иностранных агентах. Накануне такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

    Ему ответили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и член Совфеда Андрей Клишас.

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    altnec28 Окт 2022 в 16:48
    Уж чья бы корова мычала.
    Уж кто-кто а она что-то не стремится в места обетованные, про их комсюковско-комсомольские оргии наверняка ещё есть кому поделиться.
    +0−0
    kоt-obormot28 Окт 2022 в 16:45
    Крысы это те, кто страну по карманам своим растащили.
    +0−0
    Ushat Pomoev28 Окт 2022 в 16:31
    "Кто как обзывается, тот так и называется! У меня всё." (с)
    +2−0
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