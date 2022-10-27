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    Клишас предложил «сдерживать фантазию» после слов сенатора Климова про статус иноагентов для эмигрантов

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    8 комментариев

    Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие Россию после начала спецоперации, могут попасть под закон об иностранных агентах. Однако со словами коллеги не согласился сенатор Андрей Клишас.

    «Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии», — отреагировал он 27 октября в своем Telegram-канале на заявление Климова.

    Также о словах сенатора Климова про статус иноагентов для эмигрантов высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал слова парламентария частным мнением.

    Россияне, которые уехали из страны после объявления специальной военной операции или частичной мобилизации, могут попасть под закон об иностранных агентах. Накануне такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

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    Комментарии 8

    Лёxа Петров27 Окт 2022 в 15:01
    После начала мобилизации Клишас стал говорить правильные вещи. Это настораживает.
    +0−0
    prosto korsak27 Окт 2022 в 14:40
    Кто сильнее, Клишас или Климов?
    +0−0
    27482170827 Окт 2022 в 14:28
    в стране нужно порядок наводить , а не бежать , толку от этого бега
    +0−3
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