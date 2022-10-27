Клишас предложил «сдерживать фантазию» после слов сенатора Климова про статус иноагентов для эмигрантов

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие Россию после начала спецоперации, могут попасть под закон об иностранных агентах. Однако со словами коллеги не согласился сенатор Андрей Клишас.

«Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии», — отреагировал он 27 октября в своем Telegram-канале на заявление Климова.

Также о словах сенатора Климова про статус иноагентов для эмигрантов высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал слова парламентария частным мнением.

