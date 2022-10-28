В Волжском арестован подросток, ворвавшийся в школу с ножом

В городе Волжский заключили под стражу 16-летнего подростка, которого обвиняют в угрозе убить директора школы. Об этом 28 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.



Следствие считает, что молодой человек был пьян в тот момент, когда грозил директору ножом. Под арестом фигурант останется до 16 ноября. В ходатайстве о домашнем аресте суд отказал.



Отмечается, что юноша уже находился под подпиской о невыезде, когда ворвался в школу. За что именно — не уточняется, но, по данным V1, он уже проходил по уголовным делам, но не привлекался к ответственности из-за возраста. Издание также сообщает, что мальчик пришел проситься обратно в школу, откуда его исключили из-за проблем с дисциплиной: сейчас он учится в другой.

