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    В Волжском арестован подросток, ворвавшийся в школу с ножом

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    1 комментарий

    В городе Волжский заключили под стражу 16-летнего подростка, которого обвиняют в угрозе убить директора школы. Об этом 28 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

    Следствие считает, что молодой человек был пьян в тот момент, когда грозил директору ножом. Под арестом фигурант останется до 16 ноября. В ходатайстве о домашнем аресте суд отказал.

    Отмечается, что юноша уже находился под подпиской о невыезде, когда ворвался в школу. За что именно — не уточняется, но, по данным V1, он уже проходил по уголовным делам, но не привлекался к ответственности из-за возраста. Издание также сообщает, что мальчик пришел проситься обратно в школу, откуда его исключили из-за проблем с дисциплиной: сейчас он учится в другой.

    Налет на школу подросток совершил 25 октября, выломав дверь. Никто не пострадал, в тот же день его задержали.

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    Комментарии 1

    hal900028 Окт 2022 в 14:54
    Напился подрался...сломал деревцо...стыдно смотреть людям в лицо...!
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