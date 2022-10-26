Третий случай за день. Выпускник школы в Волжском ворвался в учебное заведение с ножом

Выпускник одной из школ города Волжский Волгоградской области ворвался в учебное заведение с ножом. При этом он выломал дверь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Инцидент произошел накануне. На вахте нажали тревожную кнопку и разослали учителям сообщение, чтобы детей не выпускали в коридоры. Молодого человека попытался урезонить директор, которому незваный гость начал угрожать расправой.
По информации мэрии, когда молодой человек выбежал из школы, на улице его уже ждала полиция.
Накануне под стражу был заключен 17-летний студент из Ульяновска, которого заподозрили в желании совершить массовое убийство учеников школы, в которой учился. У обвиняемого якобы нашли боеприпасы, инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план школы.
Также в Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полиции задержали 14-летнего юношу, который пообещал напасть на одноклассников и покончить с собой.