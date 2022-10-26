Третий случай за день. Выпускник школы в Волжском ворвался в учебное заведение с ножом

Выпускник одной из школ города Волжский Волгоградской области ворвался в учебное заведение с ножом. При этом он выломал дверь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.



Инцидент произошел накануне. На вахте нажали тревожную кнопку и разослали учителям сообщение, чтобы детей не выпускали в коридоры. Молодого человека попытался урезонить директор, которому незваный гость начал угрожать расправой.

