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    В Екатеринбурге задержали школьника, который обещал напасть на одноклассников и покончить с собой

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    3 комментария

    Сотрудники ФСБ и полиции задержали 14-летнего юношу, который пообещал напасть на одноклассников и покончить с собой. Об этом 25 октября сообщает портал E1.RU.

    Мальчик учится в лицее № 128. Силовики изъяли у него травматический пистолет и нож. Подробностями с медиа поделился один из родителей.

    По его словам, дети увидели в мессенджере сообщение, в котором школьник рассказал, что ненавидит всех, а завтра будет «весёлый день» и «многих не станет», в том числе и его. Он попросил у всех прощения и сказал, что ребята «не виноваты».

    Вчера весь день у школы дежурили полицейские, добавляет собеседник издания. Школьника задержали у его дома и поместили в психиатрическую больницу, там его будут проверять на вменяемость. Известно также, что подросток живёт в неполной семье, мать воспитывает его в одиночку.

    Источник «E1» в силовых структурах отметил, что юноша интересовался темой оружия и нападений на школу. Сомнительно, что он действительно готовил теракт. Тем не менее правоохранители очень серьёзно относятся к подобным сообщениям. Ему грозит уголовная ответственность.

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii225 Окт 2022 в 16:39
    Что за чушь? Если каждого школьника, который пишет в интернете, что хочет кого-то убить или изнасиловать сажать в тюрьму, то можно почти все школы обносить колючкой и переименовывать в колонии для несовершеннолетних.
    Полиция вообще понимает что делает?
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