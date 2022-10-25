В Екатеринбурге задержали школьника, который обещал напасть на одноклассников и покончить с собой

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 14-летнего юношу, который пообещал напасть на одноклассников и покончить с собой. Об этом 25 октября сообщает портал E1.RU.
Мальчик учится в лицее № 128. Силовики изъяли у него травматический пистолет и нож. Подробностями с медиа поделился один из родителей.
По его словам, дети увидели в мессенджере сообщение, в котором школьник рассказал, что ненавидит всех, а завтра будет «весёлый день» и «многих не станет», в том числе и его. Он попросил у всех прощения и сказал, что ребята «не виноваты».
Вчера весь день у школы дежурили полицейские, добавляет собеседник издания. Школьника задержали у его дома и поместили в психиатрическую больницу, там его будут проверять на вменяемость. Известно также, что подросток живёт в неполной семье, мать воспитывает его в одиночку.
Источник «E1» в силовых структурах отметил, что юноша интересовался темой оружия и нападений на школу. Сомнительно, что он действительно готовил теракт. Тем не менее правоохранители очень серьёзно относятся к подобным сообщениям. Ему грозит уголовная ответственность.