В Екатеринбурге задержали школьника, который обещал напасть на одноклассников и покончить с собой

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 14-летнего юношу, который пообещал напасть на одноклассников и покончить с собой. Об этом 25 октября сообщает портал E1.RU.



Мальчик учится в лицее № 128. Силовики изъяли у него травматический пистолет и нож. Подробностями с медиа поделился один из родителей.



По его словам, дети увидели в мессенджере сообщение, в котором школьник рассказал, что ненавидит всех, а завтра будет «весёлый день» и «многих не станет», в том числе и его. Он попросил у всех прощения и сказал, что ребята «не виноваты».

