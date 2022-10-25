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    В Ульяновске арестовали студента. СК считает, что он готовился устроить масшутинг в родной школе

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    6 комментариев

    17-летний студент из Ульяновска заключен под стражу по ходатайству следствия. Юноше вменяют публичное оправдание терроризма, подготовку к убийству и незаконное приобретение боеприпасов. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба регионального СК.

    Следствие считает, что подросток во время учебы в колледже публично одобрял теракты, а также озвучивал желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой учился. У обвиняемого якобы нашли боеприпасы, инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план школы.

    Во вторник стало известно о задержании 14-летнего екатеринбуржца, который будто бы собирался напасть на одноклассников.

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    Комментарии 6

    Диванный Эксперт25 Окт 2022 в 21:31
    Пишите по-русски…
    Масшутинг…
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!25 Окт 2022 в 20:59
    а соловьва красовского михеева и прочих призывающих и оправдывающих терроризм когда!?
    +0−0
    Андрей Г25 Окт 2022 в 20:58
    Лавры Герострата покоя не дают..(
    +0−1
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