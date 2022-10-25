В Ульяновске арестовали студента. СК считает, что он готовился устроить масшутинг в родной школе

17-летний студент из Ульяновска заключен под стражу по ходатайству следствия. Юноше вменяют публичное оправдание терроризма, подготовку к убийству и незаконное приобретение боеприпасов. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба регионального СК.



Следствие считает, что подросток во время учебы в колледже публично одобрял теракты, а также озвучивал желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой учился. У обвиняемого якобы нашли боеприпасы, инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план школы.

