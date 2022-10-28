Идеальный выходной с ребенком в Петербурге: прогулка на ретротрамвае, коты и оловянные солдатики

С Васильевского острова отправимся на другой — Новую Голландию . Здесь можно найти еду на любой вкус: работают как дорогие рестораны, так и гастрономический кластер с неформальными заведениями.

Для детей оборудована самая красивая площадка города — с большим кораблем и многочисленными качелями. Правда, имейте в виду, что осенью она закрыта. До весны. Но и без нее есть чем заняться: например, поиграть в настольный теннис, петанк или баскетбол.

А еще здесь периодически устраивают выставки медиаискусства и кинопоказы. Правда, это интереснее родителям.