Идеальный выходной с ребенком в Петербурге: прогулка на ретротрамвае, коты и оловянные солдатики

Провести семейные выходные в Петербурге несложно: нужно только знать, куда идти и что смотреть. Проект «(От)Личный Петербург» составил для вас маршрут идеальной прогулки по городу с ребенком. Прокатитесь на ретротрамвае, познакомьтесь с котиками, погрузитесь в мир воды, спуститесь под землю и побалуйте себя пирожными — впечатлений хватит на неделю вперед.
Катаемся на ретротрамвае
Начнем семейный выходной с ветерком — с прогулки по утреннему Петербургу на ретротрамвае. «Первый туристический» — это реплика трамвайного вагона 1930-х годов ЛМ-33 (в народе «американка»). Он отходит от Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова, 77, — и дальше идет через 6 мостов и 500 достопримечательностей.
Под стук колес вы проследуете по Тучкову мосту и проспекту Добролюбова мимо Зоопарка, по улице Куйбышева через Сампсониевский мост к Финляндскому, через Литейный мост на Белинского, мимо Цирка к Михайловскому замку, а затем через Троицкий мост назад.
Трамвай отходит в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00 ежедневно.
Обедаем на острове с большой детской площадкой
С Васильевского острова отправимся на другой — Новую Голландию. Здесь можно найти еду на любой вкус: работают как дорогие рестораны, так и гастрономический кластер с неформальными заведениями.
Для детей оборудована самая красивая площадка города — с большим кораблем и многочисленными качелями. Правда, имейте в виду, что осенью она закрыта. До весны. Но и без нее есть чем заняться: например, поиграть в настольный теннис, петанк или баскетбол.
А еще здесь периодически устраивают выставки медиаискусства и кинопоказы. Правда, это интереснее родителям.
Гладим пушистых и полосатых
Неподалеку от острова есть место, полное тепла, уюта и мурчащих хвостиков. В котокафе «Республика кошек» на улице Якубовича, 10, вы найдете 25 пушистых созданий, с которыми можно поиграть и поговорить.
Готовьтесь: если ребенок захочет забрать друга домой, администраторы не откажут. Ежегодно проекту удается пристроить в хорошие руки более 700 животных. Так что заходя в кафе снова и снова, вы каждый раз можете встретить новых хозяев.
Изучаем Петербург в миниатюре
По дороге в центр вам встретится музей, в котором интересно не только взрослым, но и детям. Загляните в «Петровскую акваторию» на Малой Морской улице, 4/1. От обители кошек до этого адреса — 12 минут пешком.
Здесь вы найдете макет Петербурга XVIII века — на нем поместилось более 1000 зданий, 100 кораблей и 1000 транспортных средств. Глаз бывалого горожанина заметит совсем неожиданные детали: слонов, апельсиновые деревья, «Ледяной дом».
По миниатюрному Петербургу двигаются люди, едут кареты, плывут корабли, палят пушки, машут крыльями мельницы — это по-настоящему завораживающее зрелище. Советуем взять бинокль, чтобы лучше всё рассмотреть.
Перекусываем пышками
Проголодались? Дойдите до знаменитой пышечной на Большой Конюшенной — одного из «вечных» мест Петербурга.
Скорее всего, придется немного постоять в очереди, вместо салфеток в стаканчиках вы найдете ровно нарезанные листки серой бумаги, а есть вы практически наверняка будете стоя. Но в данном случае всё это — особый ритуал. Пышки здесь самые вкусные в городе, и внутри заведения за десятки лет не меняется почти ничего.
Наслаждаемся детским театром
Обязательно дополните впечатления выходного дня походом в детский театр, ведь для ребенка спектакль — это как путешествие в другой мир. В Karlsson Haus, что в 20 минутах ходьбы от пышечной, волшебные герои оживают на глазах и разговаривают не только между собой, но и со зрителями: расстояние между сценой и залом минимально.
В репертуаре тут в особом почете сказки скандинавских писателей: есть и Карлсон, и Муми-Тролль, и голосистый петух Юсси с говорящим котенком Финдусом. К слову, для детей, которые по-настоящему влюбляются в театральный мир, здесь есть студия актерского мастерства.
Пробуем пирожные в «Севере»
В кондитерской «Север» на Невском проспекте, 44, вы сможете порадовать ребенка вкусными сладостями. Но сначала — суп! Он здесь из тыквы или из лесных грибов. Кроме того, в основном меню салаты, вторые блюда и сэндвичи.
«Север» — еще один адрес на карте петербургских «вечных мест». Еще до революции заведение называлось «Норд», но в начале Первой мировой имя заменили, чтобы убрать из топонимики всё немецкое.
Знакомимся с оловянными солдатиками
Немного дальше от Невского проспекта, на Кирочной, 43, находится Мекка любителей игрушечных «войнушек». В Музее оловянного солдатика представлены самые разные миниатюры: сражения при Рымнике, Бородине, Сталинградская оборона и Парад Победы, диорама легендарного швейцарского похода Суворова.
Ребенок наверняка придет в восторг от сцен, где оживают и двигаются маленькие фигурки. В «прямой трансляции» здесь можно посмотреть и на придворный спектакль — андерсеновскую сказку о стойком оловянном солдатике, и на уникальную реконструкцию последнего парада Российской императорской гвардии.
Спускаемся под землю
Если успеете, дойдите до музейного комплекса «Вселенная воды» на Шпалерной улице, 56Е. Здесь множество интерактивных экспонатов, мультимедийных объектов, которые точно не дадут ребенку заскучать.
Экскурсоводы расскажут вам о воде — как о тайне, лекарстве и великом разрушителе, об истории наводнений и о том, как в Петербурге и других городах появлялось и развивалось водоснабжение. В музее можно даже отправиться в подземное путешествие, повторяющее путь воды: от водозабора по трубам в квартиры — и обратно, на очистные сооружения.