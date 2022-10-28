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    Идеальный выходной с ребенком в Петербурге: прогулка на ретротрамвае, коты и оловянные солдатики

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Идеальный выходной с ребенком в Петербурге: прогулка на ретротрамвае, коты и оловянные солдатики

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    Фото: Adobe Stock
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    Провести семейные выходные в Петербурге несложно: нужно только знать, куда идти и что смотреть. Проект «(От)Личный Петербург» составил для вас маршрут идеальной прогулки по городу с ребенком. Прокатитесь на ретротрамвае, познакомьтесь с котиками, погрузитесь в мир воды, спуститесь под землю и побалуйте себя пирожными — впечатлений хватит на неделю вперед.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    1

    Катаемся на ретротрамвае

    Начнем семейный выходной с ветерком — с прогулки по утреннему Петербургу на ретротрамвае. «Первый туристический» — это реплика трамвайного вагона 1930-х годов ЛМ-33 (в народе «американка»). Он отходит от Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова, 77, — и дальше идет через 6 мостов и 500 достопримечательностей.

    Фото: getmuseum.ru/T1

    Под стук колес вы проследуете по Тучкову мосту и проспекту Добролюбова мимо Зоопарка, по улице Куйбышева через Сампсониевский мост к Финляндскому, через Литейный мост на Белинского, мимо Цирка к Михайловскому замку, а затем через Троицкий мост назад.

    Трамвай отходит в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00 ежедневно.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Обедаем на острове с большой детской площадкой

    С Васильевского острова отправимся на другой — Новую Голландию. Здесь можно найти еду на любой вкус: работают как дорогие рестораны, так и гастрономический кластер с неформальными заведениями.

    Фото: Newhollandsp.ru

    Для детей оборудована самая красивая площадка города — с большим кораблем и многочисленными качелями. Правда, имейте в виду, что осенью она закрыта. До весны. Но и без нее есть чем заняться: например, поиграть в настольный теннис, петанк или баскетбол.

    А еще здесь периодически устраивают выставки медиаискусства и кинопоказы. Правда, это интереснее родителям.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Гладим пушистых и полосатых

    Неподалеку от острова есть место, полное тепла, уюта и мурчащих хвостиков. В котокафе «Республика кошек» на улице Якубовича, 10, вы найдете 25 пушистых созданий, с которыми можно поиграть и поговорить.

    Фото: Михаил Огнев

    Готовьтесь: если ребенок захочет забрать друга домой, администраторы не откажут. Ежегодно проекту удается пристроить в хорошие руки более 700 животных. Так что заходя в кафе снова и снова, вы каждый раз можете встретить новых хозяев.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Изучаем Петербург в миниатюре

    По дороге в центр вам встретится музей, в котором интересно не только взрослым, но и детям. Загляните в «Петровскую акваторию» на Малой Морской улице, 4/1. От обители кошек до этого адреса — 12 минут пешком.

    Фото: https://vk.com/peteraqua

    Здесь вы найдете макет Петербурга XVIII века — на нем поместилось более 1000 зданий, 100 кораблей и 1000 транспортных средств. Глаз бывалого горожанина заметит совсем неожиданные детали: слонов, апельсиновые деревья, «Ледяной дом».

    По миниатюрному Петербургу двигаются люди, едут кареты, плывут корабли, палят пушки, машут крыльями мельницы — это по-настоящему завораживающее зрелище. Советуем взять бинокль, чтобы лучше всё рассмотреть.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Перекусываем пышками

    Проголодались? Дойдите до знаменитой пышечной на Большой Конюшенной — одного из «вечных» мест Петербурга.

    Фото: Adobe Stock

    Скорее всего, придется немного постоять в очереди, вместо салфеток в стаканчиках вы найдете ровно нарезанные листки серой бумаги, а есть вы практически наверняка будете стоя. Но в данном случае всё это — особый ритуал. Пышки здесь самые вкусные в городе, и внутри заведения за десятки лет не меняется почти ничего.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Наслаждаемся детским театром

    Обязательно дополните впечатления выходного дня походом в детский театр, ведь для ребенка спектакль — это как путешествие в другой мир. В Karlsson Haus, что в 20 минутах ходьбы от пышечной, волшебные герои оживают на глазах и разговаривают не только между собой, но и со зрителями: расстояние между сценой и залом минимально.

    Фото: vk.com/karlssonhaus

    В репертуаре тут в особом почете сказки скандинавских писателей: есть и Карлсон, и Муми-Тролль, и голосистый петух Юсси с говорящим котенком Финдусом. К слову, для детей, которые по-настоящему влюбляются в театральный мир, здесь есть студия актерского мастерства.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Пробуем пирожные в «Севере»

    В кондитерской «Север» на Невском проспекте, 44, вы сможете порадовать ребенка вкусными сладостями. Но сначала — суп! Он здесь из тыквы или из лесных грибов. Кроме того, в основном меню салаты, вторые блюда и сэндвичи.

    Фото: sever-metropol.ru/

    «Север» — еще один адрес на карте петербургских «вечных мест». Еще до революции заведение называлось «Норд», но в начале Первой мировой имя заменили, чтобы убрать из топонимики всё немецкое.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Знакомимся с оловянными солдатиками

    Немного дальше от Невского проспекта, на Кирочной, 43, находится Мекка любителей игрушечных «войнушек». В Музее оловянного солдатика представлены самые разные миниатюры: сражения при Рымнике, Бородине, Сталинградская оборона и Парад Победы, диорама легендарного швейцарского похода Суворова.

    Фото: Adobe Stock

    Ребенок наверняка придет в восторг от сцен, где оживают и двигаются маленькие фигурки. В «прямой трансляции» здесь можно посмотреть и на придворный спектакль — андерсеновскую сказку о стойком оловянном солдатике, и на уникальную реконструкцию последнего парада Российской императорской гвардии.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться
    9

    Спускаемся под землю

    Если успеете, дойдите до музейного комплекса «Вселенная воды» на Шпалерной улице, 56Е. Здесь множество интерактивных экспонатов, мультимедийных объектов, которые точно не дадут ребенку заскучать.

    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/

    Экскурсоводы расскажут вам о воде — как о тайне, лекарстве и великом разрушителе, об истории наводнений и о том, как в Петербурге и других городах появлялось и развивалось водоснабжение. В музее можно даже отправиться в подземное путешествие, повторяющее путь воды: от водозабора по трубам в квартиры — и обратно, на очистные сооружения.

    Фото: Adobe Stock
    Фото: getmuseum.ru/T1
    Фото: Newhollandsp.ru
    Фото: Михаил Огнев
    Фото: https://vk.com/peteraqua
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vk.com/karlssonhaus
    Фото: sever-metropol.ru/
    Фото: Adobe Stock
    Фото: vodokanal.spb.ru/shpalernaya_56/vselennaya_vody/
    ПоделитьсяПоделиться

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, — напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с Комитетом по развитию туризма. В конце ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей.

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