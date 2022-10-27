Томатный суп против «Девушки с жемчужной сережкой». В Гааге задержали очередных противников нефти

Полиция Нидерландов задержала активистов, устроивших акцию с томатным супом у картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в музее Маурицхёйс (Гаага). Об этом 27 октября сообщает The Guardian.
Один из пришедших молодых людей попытался приклеиться лбом к предмету искусства, пока товарищ обливал его супом из банки. Активист спрашивал у публики, что те чувствуют, когда прекрасное уничтожают на их глазах. В ответ посетители галереи пристыдили мужчин и назвали их дураками. Картина находилась под защитным стеклом и не пострадала.
Это уже четвертая акция подобного плана. Суп и пюре выливали на картину Моне «Стога» в Потсдаме и на «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Тортами активисты забросали восковую фигуру Карла Третьего. Акции Just Stop Oil направлены на принуждение правительств отказаться от нефти и этим предотвратить климатическую катастрофу.