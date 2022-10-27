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    Томатный суп против «Девушки с жемчужной сережкой». В Гааге задержали очередных противников нефти

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    2 комментария

    Полиция Нидерландов задержала активистов, устроивших акцию с томатным супом у картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в музее Маурицхёйс (Гаага). Об этом 27 октября сообщает The Guardian.

    Один из пришедших молодых людей попытался приклеиться лбом к предмету искусства, пока товарищ обливал его супом из банки. Активист спрашивал у публики, что те чувствуют, когда прекрасное уничтожают на их глазах. В ответ посетители галереи пристыдили мужчин и назвали их дураками. Картина находилась под защитным стеклом и не пострадала.

    Это уже четвертая акция подобного плана. Суп и пюре выливали на картину Моне «Стога» в Потсдаме и на «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Тортами активисты забросали восковую фигуру Карла Третьего. Акции Just Stop Oil направлены на принуждение правительств отказаться от нефти и этим предотвратить климатическую катастрофу.

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    Комментарии 2

    Wert27 Окт 2022 в 19:39
    Кто то же их посылает эту дикость вытворять. Наверное и платит. Ну за суп то точно.
    +0−0
    Avs715327 Окт 2022 в 19:20
    Никита Сергеевич одобряет. Бстракт - срубать!
    +0−0
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