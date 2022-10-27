Томатный суп против «Девушки с жемчужной сережкой». В Гааге задержали очередных противников нефти

Полиция Нидерландов задержала активистов, устроивших акцию с томатным супом у картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в музее Маурицхёйс (Гаага). Об этом 27 октября сообщает The Guardian.



Один из пришедших молодых людей попытался приклеиться лбом к предмету искусства, пока товарищ обливал его супом из банки. Активист спрашивал у публики, что те чувствуют, когда прекрасное уничтожают на их глазах. В ответ посетители галереи пристыдили мужчин и назвали их дураками. Картина находилась под защитным стеклом и не пострадала.