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    Финны назвали реальную цену забора на границе с Россией

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    7 комментариев

    Постройка пилотного участка забора на границе с Россией обойдется Финляндии в 6 млн евро. Предложение о включении затрат на него в бюджет внесло правительство республики.

    Как пишет РИА Новости 27 октября, правительство Финляндии в четвертом пакете дополнительного бюджета на этот год заложило для МВД Суоми 6 миллионов евро для финансирования пилотного участка ограждения. Этого хватит на трехкилометровый участок. После его испытаний можно будет приступить к постройке основного забора. Предполагается, что он обезопасит 200 км восточной границы Суоми — 15% от всей её протяженности. Его цена не называется.

    В ближайшее время предложение будет рассмотрено парламентом страны.

    Финляндия полагает, что забор обезопасит страну от нелегалов. Минимум восемь человек уже задержали финские пограничники у границы с Россией за последние месяцы. Как правило, они просят в Суоми убежища.

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    Комментарии 7

    Avs715327 Окт 2022 в 19:32
    Pink Floyd. The Wall II.
    +0−0
    мухомор27 Окт 2022 в 19:01
    А если почитать внимательно, то 6млн. это цена 3-киломитровый пилотный участок. Всего стена предполагается длиной 200км.
    Математики могут посчитать стоимость всего проекта.
    Ну и да, 200км это всего 15% от сухопутной границы РФ и Финляндии. То есть остальные 1071,8 км угрозы для Финляндии не несут. желающие могут задастся вопросом является ли вся эта история пиаром или действительно реальной необходимостью.
    Ну и вишенка на торте. Как уже было озвучено ранее, в цену забора им будет включен разрыв договора об аренде Сайменского канала. Скорее всего навсегда.
    +1−1
    wondering27 Окт 2022 в 18:52
    Ой, ну , эта новость в зубах навязла. Пусть ребята занимаются, предлагаю оставить их наедине со своим забором.
    +0−2
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