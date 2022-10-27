Финны назвали реальную цену забора на границе с Россией

Постройка пилотного участка забора на границе с Россией обойдется Финляндии в 6 млн евро. Предложение о включении затрат на него в бюджет внесло правительство республики.



Как пишет РИА Новости 27 октября, правительство Финляндии в четвертом пакете дополнительного бюджета на этот год заложило для МВД Суоми 6 миллионов евро для финансирования пилотного участка ограждения. Этого хватит на трехкилометровый участок. После его испытаний можно будет приступить к постройке основного забора. Предполагается, что он обезопасит 200 км восточной границы Суоми — 15% от всей её протяженности. Его цена не называется.