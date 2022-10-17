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    Четверо в районе Лаппеенранты пришли к финнам за убежищем. Был и ответный визит

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    Финские пограничники встретили четверку, прибывшую со стороны России. Люди попросили убежища в Суоми. За несколько часов до них пятеро сходили посмотреть на российский пограничный знак.

    Как сообщила финская пограничная служба 17 октября, накануне, около 20:30, четыре человека нелегально прибыли в Финляндию в районе Лаппеенранты. Патруль заметил нарушителей границы сразу после её пересечения и вступил с ними в беседу, во время которой получил просьбу дать убежище в республике.

    За несколько часов до этого финский патруль обнаружил в пограничной зоне восемь человек. Пятеро из них побывали на российской стороне, чтобы сфотографироваться с пограничным знаком. Возбуждено уголовное дело.

    В конце сентября в лесу на границе Финляндии с Россией уже задерживали четверых нелегалов. Финны тем временем готовятся строить первый экспериментальный участок современного забора.

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