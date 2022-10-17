Четверо в районе Лаппеенранты пришли к финнам за убежищем. Был и ответный визит

Финские пограничники встретили четверку, прибывшую со стороны России. Люди попросили убежища в Суоми. За несколько часов до них пятеро сходили посмотреть на российский пограничный знак.



Как сообщила финская пограничная служба 17 октября, накануне, около 20:30, четыре человека нелегально прибыли в Финляндию в районе Лаппеенранты. Патруль заметил нарушителей границы сразу после её пересечения и вступил с ними в беседу, во время которой получил просьбу дать убежище в республике.

