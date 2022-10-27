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    Кабмин Германии считает невозможным использование второй нитки «Северного потока — 2»

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    Кабинет министров ФРГ полагает, что после взрывов техническое использование второй нитки Nord Stream 2 невозможно, пишет 27 октября Der Spiegel.

    «Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, и поэтому базовая техническая доступность больше не предоставляется», — заявило правительство в ответ на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма.

    Кроме того, отмечается в публикации, «Северный поток — 2» в любом случае не получил сертификата, необходимого для его эксплуатации, и не сможет быть введен в строй.

    В середине октября издание WSJ опубликовало выводы немецких следователей о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Они не смогли установить, кто стоит за аварией, и предположили, что взрывы могут быть саботажем. При этом датские инженеры считают, что трубопровод можно восстановить за несколько месяцев.

    В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

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