Кабмин Германии считает невозможным использование второй нитки «Северного потока — 2»

Кабинет министров ФРГ полагает, что после взрывов техническое использование второй нитки Nord Stream 2 невозможно, пишет 27 октября Der Spiegel.
«Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, и поэтому базовая техническая доступность больше не предоставляется», — заявило правительство в ответ на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма.
Кроме того, отмечается в публикации, «Северный поток — 2» в любом случае не получил сертификата, необходимого для его эксплуатации, и не сможет быть введен в строй.
В середине октября издание WSJ опубликовало выводы немецких следователей о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Они не смогли установить, кто стоит за аварией, и предположили, что взрывы могут быть саботажем. При этом датские инженеры считают, что трубопровод можно восстановить за несколько месяцев.