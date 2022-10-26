Ford объявил об окончательном уходе из России

Компания Ford Motor Company полностью свернула свой бизнес в России после продажи 49-процентной доли в совместном предприятии «Соллерс фор». Об этом 26 октября говорится на ее сайте.



Акции будут переданы российскому юрлицу по номинальной стоимости. Однако же Ford сохраняет за собой право выкупить их обратно в течение пяти лет, если «мировая ситуация изменится».

Как отмечает «Коммерсант», под контролем «Соллерс Форд» находятся по одному заводу во Всеволожске, Елабуге и в Набережных Челнах.

