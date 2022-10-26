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    Ford объявил об окончательном уходе из России

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    2 комментария

    Компания Ford Motor Company полностью свернула свой бизнес в России после продажи 49-процентной доли в совместном предприятии «Соллерс фор». Об этом 26 октября говорится на ее сайте.

    Акции будут переданы российскому юрлицу по номинальной стоимости. Однако же Ford сохраняет за собой право выкупить их обратно в течение пяти лет, если «мировая ситуация изменится».

    Как отмечает «Коммерсант», под контролем «Соллерс Форд» находятся по одному заводу во Всеволожске, Елабуге и в Набережных Челнах.

    Ford еще в марте приостановил все операции в России, включая производство и поставку запчастей. В компании заявляли, что уже на протяжении нескольких лет сокращали работу в РФ.

    Ранее сообщалось, что южнокорейская Kia не исключает возможность приостановки производства и продаж автомобилей в России.

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    Комментарии 2

    hal900026 Окт 2022 в 19:31
    Вся надежда на Америку...постоянно она нас спасает..в 90е окорочками..хоть накормила...потом дешёвыми качественными автомобилями обеспечила..не очень то хочется чтоб Германия пришла..немецкий подход в управлении лично у меня вызывает рвоту ...
    +0−3
    Akabos26 Окт 2022 в 19:28
    Такими темпами из РФ скоро уйдут КамАз и ВАЗ...
    +4−1
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