Kia задумалась об уходе с российского рынка. Корейский бренд может оставить только техническое обслуживание

Южнокорейская Kia не исключает возможность приостановки производства и продаж автомобилей в России. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, слова которого привел Bloomberg 25 октября.



По мнению топ-менеджера, волатильность на российском рынке в 2023 году может усилиться, и в итоге авторынок может «на время полностью остановиться». «Возможно, мы рассмотрим вариант заняться только послепродажным обслуживанием из-за невозможности поставлять туда автомобили в принципе», — сказал У-Чон Чу. На вопрос о продаже завода в России он не ответил.

