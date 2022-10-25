    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, вос

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.16eur60.16

    Kia задумалась об уходе с российского рынка. Корейский бренд может оставить только техническое обслуживание

    4482
    17 комментариев

    Южнокорейская Kia не исключает возможность приостановки производства и продаж автомобилей в России. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, слова которого привел Bloomberg 25 октября.

    По мнению топ-менеджера, волатильность на российском рынке в 2023 году может усилиться, и в итоге авторынок может «на время полностью остановиться». «Возможно, мы рассмотрим вариант заняться только послепродажным обслуживанием из-за невозможности поставлять туда автомобили в принципе», — сказал У-Чон Чу. На вопрос о продаже завода в России он не ответил.

    В России автомобили KIA Rio собираются на заводе Hyundai в Петербурге. Ранее сообщалось, что корейский концерн Hyundai Motor решает будущее своего завода в РФ. Одним из вариантов является его продажа.

    Продажи Kia в России упали на 64 % за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего был продан 56 791 автомобиль. При этом южнокорейская марка остается на втором месте по этому показателю, уступая только «Автовазу» (123 765).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 17

    25267490125 Окт 2022 в 17:05
    А где обещанный Путиным массовый Aurus, от него только "ау" осталось.
    +0−0
    SERGEY11125 Окт 2022 в 16:52
    Посмотришь на происходящее и поверишь в конец света в отдельно взятой стране .
    +3−0
    26586993725 Окт 2022 в 15:53
    Ничего, будем в ногу со временем, на електромобилях ездить! У нас есть надежный поставщик из Африфки, не помню только Эфиопия, или Никарагуа, нам обещали електромобили сделать! Им то електромобили незачем, так как у них на каждые 100км одна розетка, а для нас соорудят запросто! Вождь обещал!
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close