Kia задумалась об уходе с российского рынка. Корейский бренд может оставить только техническое обслуживание

Южнокорейская Kia не исключает возможность приостановки производства и продаж автомобилей в России. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, слова которого привел Bloomberg 25 октября.
По мнению топ-менеджера, волатильность на российском рынке в 2023 году может усилиться, и в итоге авторынок может «на время полностью остановиться». «Возможно, мы рассмотрим вариант заняться только послепродажным обслуживанием из-за невозможности поставлять туда автомобили в принципе», — сказал У-Чон Чу. На вопрос о продаже завода в России он не ответил.
В России автомобили KIA Rio собираются на заводе Hyundai в Петербурге. Ранее сообщалось, что корейский концерн Hyundai Motor решает будущее своего завода в РФ. Одним из вариантов является его продажа.
Продажи Kia в России упали на 64 % за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего был продан 56 791 автомобиль. При этом южнокорейская марка остается на втором месте по этому показателю, уступая только «Автовазу» (123 765).