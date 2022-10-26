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    Странные пятна на Неве оказались следами ночного пожара в Металлострое

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    Подозрительная черная пленка на Неве, которая взволновала петербуржцев 26 октября, оказалась последствием ночного пожара в Металлострое. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО. По словам специалистов, пятна не являются нефтезагрязнениями.

    «Это сажа и пепел, которые попали в реку Славянку, а из неё — в Неву, в результате тушения пожара, произошедшего на складе лакокрасочных материалов в Металлострое», — сказано в сообщении.

    Склад в Северном проезде загорелся накануне вечером. Пожарные боролись с огнем 19 часов и лишь во второй половине дня в среду смогли справиться с открытым горением. Проливка пепелища продолжается. Как выяснилось, в ангаре хранилось горючее, а в здании рядом находились взрывоопасные вещества.

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