Странные пятна на Неве оказались следами ночного пожара в Металлострое

Подозрительная черная пленка на Неве, которая взволновала петербуржцев 26 октября, оказалась последствием ночного пожара в Металлострое. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО. По словам специалистов, пятна не являются нефтезагрязнениями.



«Это сажа и пепел, которые попали в реку Славянку, а из неё — в Неву, в результате тушения пожара, произошедшего на складе лакокрасочных материалов в Металлострое», — сказано в сообщении.

