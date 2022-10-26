Пожарные справились с огнём в Металлострое, горевшим без малого 19 часов. Пепелище заливают водой

Спустя почти 19 часов после начала пожара в промзоне Колпинского района Петербурга ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС 26 октября.



По данным ведомства, открытого огня в Металлострое нет с 15:37, ранг пожара снижен до первого из пяти номеров сложности. Расчёты из Северного проезда ещё не уехали, но их концентрация заметно снизилась. На территории склада продолжают работать 24 человека. Они проливают конструкции и разбирают завалы.

