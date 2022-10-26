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    Пожарные справились с огнём в Металлострое, горевшим без малого 19 часов. Пепелище заливают водой

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    Спустя почти 19 часов после начала пожара в промзоне Колпинского района Петербурга ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС 26 октября.

    По данным ведомства, открытого огня в Металлострое нет с 15:37, ранг пожара снижен до первого из пяти номеров сложности. Расчёты из Северного проезда ещё не уехали, но их концентрация заметно снизилась. На территории склада продолжают работать 24 человека. Они проливают конструкции и разбирают завалы.

    Сигнал о пожаре в Металлострое поступил на пульт дежурного накануне в 20:48. Через час сотрудники МЧС работали уже по третьему номеру сложности. Огонь охватил 12 тысяч квадратных метров, локализовать его удалось после полуночи. Тушили с риском для жизни: на складе хранилось горючее, в соседнем здании было взрывоопасное.

    Задействовали 160 сотрудников, пожарный поезд и передвижную химико-радиометрическую лабораторию комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности. Пробы воздуха брали дважды — второй раз «в связи с продолжающимся горением и тлением», уточнили в городском Роспотребнадзоре. Первый раз превышений ПДК не было, о результатах повторной проверки ещё не сообщалось.

    Доклад об обстоятельствах мощного пожара от петербургского СК уже ждёт глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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