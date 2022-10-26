«В этом плавали утки». Петербуржцев беспокоят странные пятна на Неве

Утром 26 октября петербуржцы заметили подозрительную пленку на Неве на востоке города. Кадрами с места событий они поделились с «Фонтанкой».
Первая локация — Большеохтинский мост. По словам очевидца, темные пятна растянулись на 2–2,5 километра. Вторая — сад Крупской: снимки оттуда местная жительница сделала около половины восьмого утра.
Андрей Васин
«Береговая линия реки Невы покрыта чем-то чёрным, на поверхности это выглядит как матовый порошок, но в воде масляными разводами, и во всем этом плавали утки», — отметила она.
По первому адресу загрязнения не обнаружено, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по природопользованию. В ведомстве отметили, что пленка на воде была тонкая, ее могло «разбить» дождем. На второй адрес выехала экологическая аварийная служба.