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    «В этом плавали утки». Петербуржцев беспокоят странные пятна на Неве

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    Фото: читательница «Фонтанки» Елена
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    Утром 26 октября петербуржцы заметили подозрительную пленку на Неве на востоке города. Кадрами с места событий они поделились с «Фонтанкой».

    Первая локация — Большеохтинский мост. По словам очевидца, темные пятна растянулись на 2–2,5 километра. Вторая — сад Крупской: снимки оттуда местная жительница сделала около половины восьмого утра.

    Андрей Васин

    «Береговая линия реки Невы покрыта чем-то чёрным, на поверхности это выглядит как матовый порошок, но в воде масляными разводами, и во всем этом плавали утки», — отметила она.

    По первому адресу загрязнения не обнаружено, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по природопользованию. В ведомстве отметили, что пленка на воде была тонкая, ее могло «разбить» дождем. На второй адрес выехала экологическая аварийная служба.

    Фото: читательница «Фонтанки» Елена

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